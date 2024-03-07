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Грибні комарики: як позбутися шкідників у розсаді та кімнатних рослинах
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Грибні комарики: як позбутися шкідників у розсаді та кімнатних рослинах

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Грибні комарики: як позбутися шкідників у розсаді та кімнатних рослинах
Фото: Суспільне Черкаси

У розпалі сезон вирощування розсади, а це перш за все — поява шкідників. Серед них — спіариди або як їх ще називають, грибні комарики, які за сприятливих умов масово розмножуються та можуть завдати шкоди рослинам прогризаючи ходи та пошкодити стебла, коріння.

Які рослини вони можуть пошкодити, розповіла Суспільному викладачка кафедри біології та біохімії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ольга Зубенко.

Пані Галина з Геронимівки на розсаду висіяла перець та томати. Утім переймається, що можуть її знищити шкідники:

"Було не раз таке, що вже піднялася розсада на підвіконні, гарненька така. А потім дивишся — похилилися рослинки і пропадають. А навколо мошкара літає — вона й шкодить розсаді. А як її позбутися? Я й попелом сипала — не допомагає".

За словами біологині, шкодять розсаді грибні комарики. Серед найбільш поширених у регіоні їхніх видів — огірковий і тепличний комарики:

"Перший в останні роки шкодить не тільки огіркам, а й перцю та баклажанам в теплицях, які вирощують як в ґрунті, так і в інших субстратах. Личинки гризуть великі корені, наприклад, огірків, та лежачі стебла на ґрунті. «Страждають» також сходи, у яких вигризають отвори в підсімядольному коліні", — розповіла науковиця.

Грибні комарики: як позбутися шкідників у розсаді та кімнатних рослинах
Фото: Суспільне Черкаси

Тепличний комарик "атакує" сходи огірків у відкритому ґрунті, в парниках і теплицях.

"Личинки, вгризаючись в корінь, роблять наскрізні отвори або повністю знищують його. Вони шкодять протягом весняного і літнього періодів та в теплицях розвиваються в четвертому-пʼятому поколіннях".

Сприятливою умовою для розвитку личинок шкідників, додала науковиця, є вологий ґрунт. Якщо він пересихає, то вони гинуть.

Найбільш сильно вони псують огірки, печериці, рідше томати та інші рослини. В овочесховищах – картоплю, а горшковим культурам "не щастить" в основному під час розсадного періоду.

Грибні комарики: як позбутися шкідників у розсаді
Фото: Суспільне Черкаси

Грибні комарики: як позбутися шкідників
Фото: Суспільне Черкаси

Способи боротьби з грибними комариками

Екологічно чистим методом є використання перепрілого компосту і проведення ретельної стерилізації ґрунту. За словами пані Ольги, якщо немає можливості піддати компост термічній обробці, то його варто обробити протруйником, це значно знизить чисельність шкідників. Але стерилізація пропарюванням ґрунту є основним способом боротьби з грибними комариками. Також можна використати пастки, додала науковиця:

"У період вегетації зловити сціариди можна за допомогою жовтих клейових пасток, але це дасть тимчасовий ефект. Адже, якщо їхня кількість дуже велика, то пастки наповняться комариками в перший же день", — пояснила вона.

Також можна використовувати хімічні препарати у боротьбі проти грибних комариків, додала біологиня. Утім додатково існують і біологічні засоби, проте їхнє застосування поки не популярне.

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