П'ятого березня в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя відбулося друге судове засідання щодо визнання противоправними та скасування рішень міськради про передачу скверу імені Дениса Тарасова (колишній сквер Яланського) під будівництво торгово-розважального комплексу ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ". Під час засідання була подана заява щодо зміни предмета позову.

На судовому засіданні в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя побували журналісти Суспільного.

За словами адвоката у справі Марка Копанчука, серед вимог позивачки окрім скасування рішення Запорізької міської ради, яким було передано в оренду земельну ділянку під сквером імені Дениса Тарасова (колишній Яланського) також і визнання недійсності договору оренди, які були укладені на підставі рішень міської ради:

"Рішення щодо передачі (землі в оренду - ред.) мало відбутися за участі громади міста Запоріжжя, тобто повинно було проводитись громадське обговорення, міська рада повинна була повідомити, про те, що є така ініціатива побудувати там ТРЦ, і вона повинна була повідомити, що планується внесення змін до генплану. Було проігноровано громадський інтерес, інтерес жителів міста Запоріжжя".

Марк Копанчук, адвокат Ольги Сладкової. Фото: особистий архів Марка Копанчука

На судовому засіданні представник "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ", подав клопотання про повернення позову Ольги Сладкової, проте відповідно до обґрунтування сторони позивача, суддя відмовив у задоволенні клопотання.

Сквер імені Дениса Тарасова, м. Запоріжжя 08.03.2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Слухачі під час судового розгляду позову громадських активістів щодо скверу імені Дениса Тарасова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Марк Копанчук розповів що також вирішили дещо змінити предмет позову про що була подана відповідна заява:

"З нашої сторони було подано заяву про зміну предмета позову, ця заява була подана, аби трохи підкорегувати спосіб захисту у цій справі".

Тож, суд переніс слухання справи на 9 квітня для того, аби усі учасники справи мали можливість ознайомитися зі змінами, повідомив адвокат Ольги Сладкової.

Представники компанії "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ" відмовилися прокоментувати ситуацію кореспондентам Суспільного.

Судове слухання щодо справи скверу імені Дениса Тарасова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Дружина загиблого на фронті екоактивіста Дениса Тарасова Катерина, яка також була присутня під час судового розгляду, розповіла Суспільному:

"Тут повинен був бути торговий центр, але підземний. А потім вони підмінили вони документи і всю епопею бачило все місто, коли вирубували дерева, коли було протистояння. Це парк, це місце було незаконно передано компанії, яка зараз судиться. І це місце повинні повернути громадянам, щоб Запоріжжя було найгарнішим зеленим містом".

Катерина Тарасова, громадська активістка. Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо про справу щодо визнання противоправними та скасування рішень міськради про передачу скверу імені Дениса Тарасова (колишній сквер Яланського)

9 лютого у мало відбутися судове засідання у справі щодо скасування рішень Запорізької міської ради про передачу скверу імені Дениса Тарасова під будівництво. Проте розгляд справи перенесли на 5 березня.

4 серпня 2023 року апеляційний суд повернув на розгляд суду першої інстанції позовну заяву щодо скасування рішень Запорізької міської ради про передачу скверу імені Дениса Тарасова (колишній сквер Яланського) під будівництво торгово-розважального комплексу компанії ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ". Дізнатися більше про суть справи та її хід можна у нашому матеріалі.

Що відомо про Дениса Тарасова на честь якого було перейменовано сквер

Денис Тарасов — запорізький волонтер, адвокат, правозахисник та екоактивіст, який 5 років опікувався долею скверу Яланського у центрі Запоріжжя, турбувався про безпритульних та координував громадський рух протидії наркотикам. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ та, навіть перебуваючи на фронті, продовжував відстоювати інтереси людей. 8 січня 2023 року він загинув у Донецькій області.

У березні 2023 року сквер Яланського перейменували на сквер Дениса Тарасова.

Що відомо про справу скверу імені Дениса Тарасова (колишній сквер Яланського)

4 березня 2024 стало відомо, що ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ" звернулося до суду з вимогою скасувати рішення міської ради "Про перейменування скверу Яланського на сквер Дениса Тарасова у місті Запоріжжя" у частині щодо розташування скверу.

9 лютого 2024 року мало відбутися судове засідання у справі щодо скасування рішень Запорізької міської ради про передачу скверу імені Дениса Тарасова під будівництво;

6 лютого 2024 року у Запоріжжі вчергове створили петицію з вимогою вилучити земельну ділянку для скверу Тарасова

8 серпня 2023 року апеляційний суд повернув на розгляд суду першої інстанції позовну заяву щодо скасування рішень Запорізької міської ради про передачу скверу імені Дениса Тарасова (колишній сквер Яланського) під будівництво торгово-розважального комплексу компанії ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ"

17 березня 2023 року була зареєстрована петиція щодо розірвання договору оренди з ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ", що за три доби набрала необхідну для розгляду кількість голосів та була винесена на позачергову сесію Запорізької міської ради 31 травня 2023 року. Проте депутати її не підтримали.

3 березня 2023 року сквер Дениса Тарасова отримав нову назву нещодавно, третього березня 2023 року.

13 липня 2022 року, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Запорізької міськради та фірми "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ", скасувавши постанову Апеляційного суду. Тобто, Верховний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції залишити землю в оренді у "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ";

19 січня 2022 року Верховний суд призупинив рішення про скасування договорів на оренду землі скверу Яланського.

12 січня 2022 року Запорізька міськрада подала до Верховного суду касаційну скаргу щодо апеляції;

8 грудня 2021 року Денис Тарасов зареєстрував петицію про створення парку Громади на місці скверу Яланського. Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів;

1 грудня 2021 року, Апеляційний суд Запоріжжя визнав недійсними договори оренди землі та скасував рішення Запорізької міської ради щодо передання цих земельних ділянок в оренду фірмі "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ";

Денис Тарасов особисто опікувався майбутнім парком. У січні 2021 року він виступив співорганізатором акції "Різдвяна алея", де містяни висадили близько 20 хвойних дерев у парку.

Землю скверу Яланського у довгострокову оренду взяло ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ", яким володіє Володимир Кальцев. У 2018 році він оголосив, що планує звести тут торгово-розважальний центр із парком. 7 серпня того ж року у скверу Яланського були спиляні майже всі дерева. Після цього у парку відбувались численні акції протесту проти будівництва. Також з 2018 року громадські активісти ведуть судові тяжби з приводу повернення парку громаді;

Земля під сквером Яланського знаходиться у довгостроковій оренді на 49 років за договором № 040926100471 від 03.03.2009 року у товариства "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 34748713), яким керує Володимир Кальцев;

Більше про історію боротьби за сквер у місті Запоріжжя читайте тут.

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