Фіксують удвічі більше випадків: яка ситуація зі сказом на Рівненщині

На Рівненщині у 2024 році підтвердили 13 випадків сказу у тварин. Торік їх було 71 і це удвічі більше у порівнянні з 2022-м. Серед тварин найбільш небезпечними переносниками хвороби вважаються лисиці.

Про це в етері Українське радіо. Рівне повідомив заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в області Анатолій Голубовський.

За його даними, до 2022 року в області за рік фіксували до 30 випадків захворюваності на сказ. У 2023 році – підтвердили 71 випадок.

Від початку 2024 року в області підтвердили захворювання у 13 тварин: дев'ять — у котів та по одному — в собаки, кроля, лисиці і єнотовидного собаки.

Зі слів представника Держпродспоживслужби, найбільший рівень захворюваності в Рівненському та Дубенському районах:

"Основним переносником сказу є червона лисиця, також інші хижі тварини, від яких хвороба передається домашнім. Зі свійських – найчастіше хворіють коти та собаки, особливо безпритульні. З більш рідкісних випадків, зафіксованих в області – сказ у кроля, а минулого року – у свині".

Ріст захворюваності тварин на сказ Анатолій Голубовський пояснив тим, що через воєнний стан в Україні заборонили полювання і чисельність хижих тварин не регулюють. Також минулі два роки не використовують авіацію для вакцинації диких звірів:

"Диких тварин вакцинують методом розповсюдження пероральної вакцини у вигляді невеличких брикетів із запахом м'яса, а всередині — капсула з вакциною. До війни ми це робили з допомогою авіації і охоплювали майже всю територію лісів в області – 14,5 тисяч квадратних кілометрів. Минулого року розкладали вакцину лише в Дубенському районі, і охопили 1,5 тисячі квадратних кілометрів. Цього року плануємо таку вакцинацію по всій області, де це можливо", – пояснив Анатолій Голубовський.

Також представник Держпродспоживслужби наголосив на тому, що для зниження розповсюдження захворювання, люди повинні дотримуватися правил утримання тварин — вчасно їх вакцинувати і не виганяти на вулицю, де вони стають безпритульними.

Людям, яких вкусила чи подряпала тварина Анатолій Голубовський порадив діяти так:

"Негайно звернутися до лікаря. Сучасна схема лікування антирабічною вакциною не є така страшна, як собі уявляє більшість людей. Звіра, який покусав, ні в якому разі не можна забивати. Потрібно його ізолювати та спостерігати за його станом упродовж 15 днів".

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook