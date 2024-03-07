Петиція про присудження почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ, колишньому політв’язню Геннадію Афанасьєву набрала необхідно кількість голосів для розгляду.

Про це повідомляється на офіційному інтернет-представництві президента України.

Геннадій Афанасьєв був активістом громадського опору російської окупації Криму. У 2014 році став політв’язнем Кремля, провівши в увʼязнені 767 днів.

Отримавши свободу внаслідок обміну у 2016 році, став одним з лідерів руху за звільнення українських політичних бранців: брав участь у міжнародних зустрічах, ініціював публічні заходи, виставки, благодійні вечори, на громадських засадах обіймав посаду спецпредставника МЗС України з питань звільнення полонених. Свій досвід перебування у в’язницях описав у книзі "Піднятися після падіння", що перекладена багатьма мовами.

Геннадій самостійно започаткував та викладав безплатні IT-курси для ветеранів АТО та їхніх родин, щоб допомогти соціалізуватися після війни та здобути високооплачувану професію. 24 лютого 2022 року став добровольцем. Захищав Україну в Київській, Харківській, Луганській областях у складі 130-го батальйону ТрО 241-ої бригади. Серед побратимів Геннадій отримав позивний "Тор" на честь скандинавського бога грому та блискавки.

"Він завжди замовляв шеврони і собі, і хлопцям, і на подарунок. В нього завжди була купа шевронів, які вони просто так дітям роздавали", — пригадує дружина загиблого Людмила Афанасьєва.

18 грудня 2022 року 32-річний Захисник України загинув на Луганщині під Білогорівкою. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Мати Геннадія Ольга Афанасьєва вважає, що він зробив багато, включно з періодом після повернення з російського увʼязнення.

"Вважаю, що це досягнення. Він не просто працював, він додатково працював на благо нашої країни", — зазначила вона.

Ольга Афанасьєва вважає, що своїм прикладом та життєвим шляхом, Геннадій заслуговує звання Героя України.

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