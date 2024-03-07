НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Мій синочку, добрий ранок!": звернення загиблого військового з Запоріжжя до сина стало піснею українського гурту
КУЛЬТУРАСМЕРТЬРегіони

"Мій синочку, добрий ранок!": звернення загиблого військового з Запоріжжя до сина стало піснею українського гурту

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рок-гурт створив пісню і кліп до честі загиблого воїна Олексія Яніна із Запоріжжя
Родина Олексія Яніна на зйомках кліпу. Фото: Трибуна Героїв

Український музичний гурт "Рокаш" записав пісню присвячену загиблому військовому із Запоріжжя Олексію Яніну на позивний Індіанець, який загинув 7 квітня 2022 року у боях за Маріуполь. Прем’єра кліпу відбулася 19 лютого 2024 року.

Про це Суспільному повідомила пресслужба благодійного фонду "Трибуна героїв", який підтримує родини футбольних фанатів, що загинули на війні.

У зйомках кліпу на честь загиблого Олексія Яніна взяли участь його дружина Тамара та син Назар. В основу пісні лягло звернення військового до свого маленького сина.

"Коли в Маріуполі загинув її (Тамари - ред.) чоловік Олексій — вона оприлюднила відеозвернення воїна до сина, яке надихнуло спочатку до тексту, а потім і до пісні "Таткова любов"
гурт "Рокаш"про ідею створення пісні та кліпу

Відеозвернення Олексія Яніна, що надихнуло на створення пісні, музиканти додали наприкінці кліпу "Таткова любов".

"Мій синочку добрий ранок!": звернення Олексія Яніна до сина стало піснею українського гурту "Рокаш"
Звернення Олексія Яніна до сина. Фото: скриншот з кліпа "Таткова любов" гурту "РОКАШ"

Фото: Трибуна Героїв
"Показуючи Тамарі твір, ми хвилювались, як вона відреагує, але їй було приємно. За деякий час до цього вона попросила нас до 40-го дня народження Олекси записати цю пісню, а ми запропонували зняти кліп"
гурт "Рокаш"

Що відомо про загиблого Олексія Яніна

Олексій Індіанець Янін — футбольний фанат запорізького Металурга. До лав Збройних сил добровільно долучився у 2014 році — строковиком рік відслужив у Маріуполі. Після повернення зі строкової служби відправився контрактником до окремого загону спеціального призначення "Азов", й далі служив у Маріуполі. Загинув 7 квітня 2022 року, захищаючи місто від російських штурмів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Херсон, концерт 9 березня 2024 рік
У Херсоні відбувся концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів
музей підручника математики кроп
У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики
&quot;Наша дума, наша пісня&quot;: в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
Одеська композиторка стала лауреаткою Шевченківської премії
Одеська композиторка стала лауреаткою Шевченківської премії
На початок