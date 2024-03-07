Український музичний гурт "Рокаш" записав пісню присвячену загиблому військовому із Запоріжжя Олексію Яніну на позивний Індіанець, який загинув 7 квітня 2022 року у боях за Маріуполь. Прем’єра кліпу відбулася 19 лютого 2024 року.
Про це Суспільному повідомила пресслужба благодійного фонду "Трибуна героїв", який підтримує родини футбольних фанатів, що загинули на війні.
У зйомках кліпу на честь загиблого Олексія Яніна взяли участь його дружина Тамара та син Назар. В основу пісні лягло звернення військового до свого маленького сина.
Відеозвернення Олексія Яніна, що надихнуло на створення пісні, музиканти додали наприкінці кліпу "Таткова любов".
Що відомо про загиблого Олексія Яніна
Олексій Індіанець Янін — футбольний фанат запорізького Металурга. До лав Збройних сил добровільно долучився у 2014 році — строковиком рік відслужив у Маріуполі. Після повернення зі строкової служби відправився контрактником до окремого загону спеціального призначення "Азов", й далі служив у Маріуполі. Загинув 7 квітня 2022 року, захищаючи місто від російських штурмів.
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