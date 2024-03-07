Український музичний гурт "Рокаш" записав пісню присвячену загиблому військовому із Запоріжжя Олексію Яніну на позивний Індіанець, який загинув 7 квітня 2022 року у боях за Маріуполь. Прем’єра кліпу відбулася 19 лютого 2024 року.

Про це Суспільному повідомила пресслужба благодійного фонду "Трибуна героїв", який підтримує родини футбольних фанатів, що загинули на війні.

У зйомках кліпу на честь загиблого Олексія Яніна взяли участь його дружина Тамара та син Назар. В основу пісні лягло звернення військового до свого маленького сина.

"Коли в Маріуполі загинув її (Тамари - ред.) чоловік Олексій — вона оприлюднила відеозвернення воїна до сина, яке надихнуло спочатку до тексту, а потім і до пісні "Таткова любов" гурт "Рокаш" про ідею створення пісні та кліпу

Відеозвернення Олексія Яніна, що надихнуло на створення пісні, музиканти додали наприкінці кліпу "Таткова любов".

Звернення Олексія Яніна до сина. Фото: скриншот з кліпа "Таткова любов" гурту "РОКАШ"

Фото: Трибуна Героїв "Показуючи Тамарі твір, ми хвилювались, як вона відреагує, але їй було приємно. За деякий час до цього вона попросила нас до 40-го дня народження Олекси записати цю пісню, а ми запропонували зняти кліп" гурт "Рокаш"

Що відомо про загиблого Олексія Яніна

Олексій Індіанець Янін — футбольний фанат запорізького Металурга. До лав Збройних сил добровільно долучився у 2014 році — строковиком рік відслужив у Маріуполі. Після повернення зі строкової служби відправився контрактником до окремого загону спеціального призначення "Азов", й далі служив у Маріуполі. Загинув 7 квітня 2022 року, захищаючи місто від російських штурмів.

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