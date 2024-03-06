"Села-привиди" Ізюмщини зруйновані на 90%. Як живуть люди у Малій Комишувасі на Харківщині

Від початку повномасштабної війни кількість жителів у Малокомишуваському старостинському окрузі під Ізюмом на Харківщині зменшилася уп’ятеро. У перші дні вторгнення місцеві села опинилися на лінії зіткнення і на пів року потрапили в окупацію. За словами старости округу Юрія Третьякова, села зруйновані на 90%, за півтора року після звільнення електрику та зв’язок вдалося відновити частково.

Як нині живуть люди в Малій Комишувасі й чи є перспектива відбудови — матеріал Суспільне Харків.