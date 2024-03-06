Останні новини Харкова та Харківської області за 7 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Троє жителів Чугуєва отримали уламкові поранення
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"В Чугуєві внаслідок обстрілів поранення отримали троє громадян, у тому числі 17-річний хлопець. З осколковими пораненнями їх доставляють до лікарні", — сказано в повідомленні.
Армія РФ вдарила по Чугуєву: поранень зазнали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів. Профільні служби працюють на місцях влучань", — сказано в повідомленні.
Росіяни вдарили по Купʼянську з РСЗВ: двоє людей загинули
Про це ввечері 7 березня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"Росіяни знову вдарили по Куп’янську. Загинули двоє цивільних людей — чоловік та жінка, дані встановлюються. Пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля. За попередньою інформацією, застосували реактивні системи залпового вогню. Розбір завалів триває", — йдеться в повідомленні.
Вечірнє зведення Генштабу 7 березня
- На Куп’янському напрямку росіяни двічі за день атакували позиції українських військових в районі Синьківки Харківської області;
- Армія РФ завдав авіаударів в районах Іванівки, Степової Новоселівки та Вовчанська;
- Під артилерійським та мінометним вогнем 7 березня перебували понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.
"Села-привиди" Ізюмщини зруйновані на 90%. Як живуть люди у Малій Комишувасі на Харківщині
Від початку повномасштабної війни кількість жителів у Малокомишуваському старостинському окрузі під Ізюмом на Харківщині зменшилася уп’ятеро. У перші дні вторгнення місцеві села опинилися на лінії зіткнення і на пів року потрапили в окупацію. За словами старости округу Юрія Третьякова, села зруйновані на 90%, за півтора року після звільнення електрику та зв’язок вдалося відновити частково.
Як нині живуть люди в Малій Комишувасі й чи є перспектива відбудови — матеріал Суспільне Харків.
У дев'ятьох областях України побудують систему блокування трансляції російських телеканалів — Держспецзв'язку
Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).
Зазначається, що система блокування діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.
У відомстві підкреслили, що реалізація цього проєкту дасть можливість витіснити "російський мир" з інформаційного простору України.
Армія РФ обстріляла село Басове на Харківщині: що відомо
Про Суспільне Харків повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко.
Обстріл стався о 16:30 7 березня. За даними Коваленка, поранених внаслідок атаки немає.
Пошкоджені енергомережі, а також сільгосппідприємство, клуб та бібліотека.
Аеророзвідники на Харківському напрямку уразили двох російських військових з дрона
Про це повідомила пресслужба бригади "Сталевий кордон".
"Дрони-камікадзе прикордонників перевели окупантів у статус "300", — сказано в повідомленні.
Трамваї №16 і 16А тимчасово змінять маршрут 8 березня
Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міської ради.
"На в'їзді Семиградському, вулицях Віринській, Мойсеївській та Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола "Журавлівський гідропарк", не курсуватимуть трамваї з 9:30 до 15:30 8 березня", — сказано в повідомленні.
У цей період трамваї ходитимуть так:
№16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — просп. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
Прикордонники знищили двох окупантів
Про це повідомила Держприкордонслужба.
"Харківщина. FPV-дрон прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищив двох загарбників", — сказано у повідомленні.
Евакуація з Куп'янського району може розширитися
На Раді оборони Харківщини 7 березня розглянуть питання оголошення примусової евакуації родин з дітьми з 18 населених пунктів Вільхуватської та Великобурлуцької громад Куп'янського району, на решті території цих громад можуть оголосити обов'язкову евакуацію, розказав в етері "Суспільне. Студія" очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.
За його словами, на Куп'янщині лишаються 3200 дітей, половина з них живе у Шевченківській громаді, що віддалена від лінії фронту. У Дворічанській та Петропавлівській громадах дітей немає.
Удари по Вовчанську КАБами: рятувальники знайшли під завалами кота загиблої жінки
Під завалами будинку у Вовчанську, де після ударів російських КАБів загинула жінка, знайшли її кота, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини. Тварина була заблокована балкою.
Погода на Харківщині 8 березня: дані регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-8° морозу, вдень 4-6° тепла.
У Харкові відкриють очний пункт реєстрації на НТМ-2024
Про це Українському Радіо Харкова сказав директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.
"У приміщенні Університету міського господарства у Харкові, в корпусі на Сумській, ми робимо реєстраційно-консультативнтий пункт для тих абітурієнтів у яких, може, немає комп'ютерів, або з інших причин потрібна допомога для реєстрації", — говорить Сидоренко.
За його словами, у Харківській області розглядають можливість створення до 52 пунктів, де абітурієнти складатимуть тест.
"В області ми розглядаємо 10 населених пунктів і, за попередніми розрахунками, буде 51 чи 52 екзаменаційних центри, бо ще уточнюємо по деяких. Більшість буде в Харкові — приблизно дві третини", — говорить директор центру оцінювання якості освіти.
Двоє експосадовців "Харківгазу" допомагали росіянам в обстрілах газових мереж Харківщини під час окупації — СБУ
Про це повідомив речник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.
"Вони передали росіянам карти газових мереж області. Цю інформацію агресор використовував для підготовки масованих обстрілів регіону з метою максимального вогневого ураження цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Після того, як громада, в якій перебували чоловіки, була деокупована, вони намагалися переховуватися у Вовчанську, а згодом — в орендованій квартирі Харкова, повідомив речник облуправління СБУ.
Нині вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення.
Удари по Вовчанську: дані поліції
Керованими авіабомбами пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків. Обстріл відбувся близько 10:00, повідомили у пресслужбі поліції.
"Попередньо, зафіксовано влучання трьох КАБів по приватному сектору у місті Вовчанськ. Жінка близько 40 років загинула під завалами будинку. Ще одна жінка 1956 року народження отримала поранення", — сказано у повідомленні.
У Лозовій внаслідок отруєння чадним газом загинули люди
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Вранці 7 березня стало відомо про нещасний випадок, який трапився у приватній оселі на вул. Монастирській у Лозовій. Близько сьомої ранку сусіди увійшли до цієї оселі і виявили в ній тіла загиблого подружжя: чоловіка 1969 та жінку 1974 років народження. Пожежі не було", — сказано у повідомленні.
Як стало відомо в ході попередньої перевірки, люди отримали отруєння чадним газом. Вони залишили закритою заслінку грубки, в якій у якості палива застосовувався природній газ.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненергетики
"Внаслідок бойових дій в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю обленерго, без постраждалих працівників. Також є пошкодження мереж у двох населених пунктах. Водночас енергетикам вдалося відновити електропостачання понад 370 абонентам. Всього в області залишаються без світла 15,4 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах", — сказано у повідомленні.
У Червонозаводському районному суді Харкова слухатимуть справу про співпрацю з РФ
Суд розгляне справу 44-річної жінки, яку обвинувачують у роботі у "пенсійному фонді" під час окупації, повідомила пресслужба облпрокуратури.
"Обвинувачена займалась оформленням документів щодо виплати місцевим жителям "матеріальної допомоги" у вигляді 10 тисяч російських рублів, брала участь у діяльності комісій, де вирішувала питання надання соціальних виплат населенню, а також виконувала інші доручення і вказівки керівництва", — сказано у повідомленні.
У Харкові автівка швидкої потрапила в ДТП
Аварія сталася о 07:44 на вулиці Дмитрівській, розказав Суспільному речник Патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук. За його даними, зіштовхнулися Honda та Citroen. Люди не травмувалися, машини отримали механічні пошкодження.
Як Суспільному сказав директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, автівка медиків їхала на виклик.
Росіяни вдарили по Вовчанську
Трьома керованими авіаційними бомбами росіяни завдали ударів 7 березня по Вовчанську, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його даними, на цей час відомо про загибель під завалами жінки, якій близько 40 років. Ще одна жінка поранена.
Розмінування в Балаклійській громаді
За даними Балаклійської МВА, 7 березня, будуть проводитись контрольовані підриви:
- з 09:00 до 12:30 за межами Нової Гусарівки;
- з 10:00 в межах Петрівського;
- з 11:30 до 12:00 за межами Вербівки;
- з 12:00 до 13:00 в межах Балаклії, магазину "Посад".
Жителю Ізюма повідомили про підозру у роботі на РФ
За даними поліції Харківщини, 56-річний чоловік добровільно погодився обійняти посаду "начальника відділу з питань господарчого та транспортного забезпечення адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району".
"Зловмисник керував діями підлеглих чергових, прибиральників, будівельників та інших робітників. Він видавав інвентар, господарське приладдя, вів облік виданого та виконував розпорядження, надані очільниками тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області", — сказано у повідомленні.
Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Він перебуває під вартою.
Робота поліції на місцях обстрілів за добу
Протягом доби поліцейські здійснили 22 огляди місць обстрілів, відкрили 43 кримінальних провадження, пов’язаних зі збройною агресією РФ, повідомив керівник поліції Харківщини Тимошко.
Наслідки атаки "Шахедів": дані ДСНС
"В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв. м", — сказано у повідомленні.
Росіяни вдарили "Шахедами" по навчальному закладу в Чугуївському районі
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 00:50 у Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома "Шахедами", — сказано у повідомленні.
За даними облпрокуратури, мова про Малинівку.
"Пошкоджено одноповерхову адміністративну будівлю. З місця події правоохоронці вилучили уламки двох БПЛА", — йдеться у повідомленні.
Борову обстріляли: що відомо
Після опівночі 7 березня російські війська вдарили по Боровій на Ізюмщині керованою авіабомбою, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, пошкоджені фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку була гостра реакція на стрес.
За попередніми даними прокуратури, росіяни застосували для обстрілу РСЗВ.
Пожежі в екосистемах за добу: дані ДСНС
"За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 16 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля, сміття, хвойна підстилка та очерет на відкритих місцевостях. Вогнем випалено територію площею понад 14 га. Причина виникнення подібних пожеж незмінна — нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою", — повідомили у ДСНС Харківщини.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 7 березня
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки РФ в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.
"Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Чорне, Козача Лопань, Табаївка", — сказано у повідомленні.
Трамваї №16, 16А та 27 7 березня змінять маршрут
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"Рух трамваїв №16, 16А на вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола "Журавлівський гідропарк" до вул. Героїв Праці, та на вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 10:00 до 15:00 7 березня", — сказано у повідомленні.
Рух трамваїв №27 вулицею Молочною та вулицею Гольдбергівською на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до провулка Рибасівського у напрямку вулиці Москалівської призупинять з 9:30 до 15:30 7 березня, повідомили у міськраді з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства.
Погода на 7 березня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.