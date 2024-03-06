Понад половина підлітків та юнаків з організації "Скаути Покровська" виїхали з міста після повномасштабного вторгнення, нині лишаються дев'ятеро учасників. Крім, скаутів в місті діють ще кілька молодіжних організацій — всі займаються допомогою ЗСУ: плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки та збирають донати на дрони та автівки. Як працюють та із якими складнощами стикаються — Суспільне Донбас дізналось в представників організацій.

Наталія Климова — керівниця громадської організації "Скаути Покровська" — перераховує, чим займаються: "Сітки в'яжемо, соління передаємо, свічки робимо, запальнички робимо. От 14 кікімор зробили менше ніж за рік. Матеріали купляємо самі, за свої кошти".

За словами Наталії, нині в місті – 9 скаутів, до повномасштабного вторгнення було 28: після кожного російського обстрілу Покровська — активісти виїжджають:

"Ми намагаємось зустрічатися, намагаємось молодь витягувати, але після 7 серпня, коли у нас в місті така жахлива трагедія сталася — молодь збирати дуже важко, навіть визначити місце, де я з ними зустрінусь. Те, що діти активні та підлітки активні — це факт, але потрібен мирний час".

Скаути працюють разом із іншими організаціями, що об'єднують молодь у місті. До прикладу, розписують гільзи.

Керівниця громадської організації "Скаути Покровська" Наталія Климова. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Саме оцю гільзу, яку нам передала організація "Про молодь". Робота дуже цікава, вона на тему наших мрій про те, щоб наша Донеччина квітла", — розповіла Наталія.

Вже розписані гільзи, за словами керівника молодіжної ради Покровська Олександра Нестеренко, виставляють на аукціон у соцмережах.

Розписані гільзи, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Гільзи та тубуси розмальовуються на декількох локаціях. На Донеччині це: "Скаути Покровська", "Про Молодь", "Ініціативний Покровськ", молодіжна рада. Також розмальовують у Дніпрі. Гільзи нам надають хлопці, яким ми допомагаємо — 109-та, 68-ма бригади. За цей проєкт було зроблено сотні гільз, які вже понад рік ми розмальовуємо", — розповів Олександр Нестеренко та додав, що наразі збирають 50 тисяч на дрон для 109-ї бригади.

Керівник молодіжної ради Покровська Олександр Нестеренко. Кадр з відео Суспільне Донбас

Організацією "Про Молодь" керує Андрій Частов. За його словами, рік його команда з майже 30 активістів допомагає військовим.

"За період як ми розпочали, це певно (передали — ред.) 30 костюмів, сіток 50 буде. Лише за січень було зроблено і передано 200 окопних свічок і 400 хімічних грілок. Зараз поки холодно здебільшого в нас праця вдома. Тобто сюди люди прийшли взяли матеріали, пішли додому зробили, принесли сюди вже готове", — розповів Андрій.

Керівник громадської організації "Про Молодь" Андрій Частов. Кадр з відео Суспільне Донбас

Наразі молодіжні організації, які працюють на допомогу фронту, за словами керівника молодіжної ради Покровська Олександра Нестеренко, мають складнощі із фінансуванням на матеріали та проєкти.

"Коли є написання грантових ініціатив — багато організацій відмовляє в тому, щоб реалізовувалась ініціатива в Донецькій області. Тому що лінія фронту зовсім близько", — зауважив Олександр Нестеренко.

Маскувальні сітки, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За його словами, за час повномасштабного вторгнення молодіжна рада Покровська передала ЗСУ сім автомобілів, 22 дрони, генератори тощо.

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