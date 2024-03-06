Вітати чи ні: роз'яснення гендерної експертки з Луцька про 8 березня

8 березня відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. У радянські часи сенс свята змінили, тому для декого цей день — "свято весни та краси".

Суспільне розпитало в директорки громадської організації "Гендерний центр Волинської області" Оксани Ярош, чи варто вітати жінок із 8 березня.

"Це не свято весни й краси"

Зі слів докторки політичних наук Оксани Ярош, в багатьох українців досі є уявлення, що 8 березня — це день весни, краси й жіночності. Бо так було за Радянського Союзу.

"Ми все-таки живемо в системі пострадянської країни. І коли був період Радянського Союзу, то владі було вигідно цей день із політичного перетворити на те, що жінки згадують, що вони жінки й ми їх вітаємо. Але це не день весни, краси і жіночності", — говорить Оксана Ярош.

Оксана Ярош. Суспільне Луцьк

Як розповідає гендерна експертка, 8 березня 1977 року генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою запропонувала країнам світу відзначати 8 березня, як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

І тому, з її слів, у цей день у колективах варто не святкувати, а згадувати жінок, які, до прикладу, створювали цей колектив чи вклали свій внесок у його розвиток. А також згадати тих жінок, які відстояли ті права, які сьогодні мають сучасні жінки.

"Право здобувати освіту — за це хтось боровся, право обирати владу – за це хтось боровся. Рух суфражисток — за це теж хтось боровся, хтось вмирав, втрачав родину. Варто пам'ятати, що ніхто не дарує права просто так", — розповіла професорка.

"Бажати безпеки та здоров'я"

Якщо у колективі вирішили вітати жінок із цим днем, то Оксана Ярош рекомендує при вітаннях бажати жінкам: безпеки, здоров'я та належної оцінки їх праці.

Каже, що сучасна гендерна політика держави спрямована на реалізацію жінок у політичній сфері та зменшити розрив між жінками та чоловіками в оплаті праці.

"Жінок мало серед депутатського корпусу, особливо в парламенті України. 21 відсоток лише жінок. Тобто, це доступ до політичної реалізації. Держава у 2023-му році прийняла цілу національну стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці, тому що станом на 2023-ій рік у нас 19 відсотків розриву між жінками й чоловіками. Тобто, це п'ята частина", — каже гендерна експертка.

Для тих, хто сумнівається, як правильно вітати жінок, Оксана Ярош радить звернути увагу на ілюстрації, які підготував інформаційного ресурсу "GenderГід".

8 березня Фото: Інформаційний ресурс "GenderГід" 8 березня Фото: Інформаційний ресурс "GenderГід" 8 березня Фото: Інформаційний ресурс "GenderГід" 8 березня Фото: Інформаційний ресурс "GenderГід" 8 березня Фото: Інформаційний ресурс "GenderГід" 8 березня Фото: Інформаційний ресурс "GenderГід" 8 березня Фото: Інформаційний ресурс "GenderГід"

Також, зі слів Оксани Ярош, цього року в Україні відзначають 140-річчя жіночого руху. Його 140 років тому в ці дні було започатковано в місті Станіславі (Івано-Франківськ).

У зв'язку із цим, також варто згадати імена таких видатних українок, як Наталія Кобринська, Олена Пчілка, Леся Українка та Олена Левчанівська.

Що лучани думають про відзначення 8 березня дивіться у відео на YouTube каналі Суспільне Луцьк.

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