Роксоляна Шміло — фізична терапевтка реабілітаційного центру "Незламні". Вона веде блог у Tik-Tok, де показує, як відбувається реабілітація військовослужбовців і цивільних.

Роксоляна Шміло розповіла Суспільному, що таким чином вона хоче, щоби суспільство змінювало свої погляди на людей із протезами й вміло правильно реагувати.

"Робота має бути оприлюднена. Тобто, аби люди бачили не тільки цю картинку, як вже людина пішла на протезі й собі живе це життя, а щоб вони бачили, наскільки це довгий складний процес. Скільки потрібно докласти зусиль з мого боку, ще більше з боку пацієнта для того, щоб потім людина йшла по вулиці й люди бачили, що ця людина є впевненим користувачем протеза", — розповідає Роксоляна.

Реабілітологиня каже, що їй хочеться донести до суспільства те, що час змінювати погляди життя, на осіб з інвалідністю й на ветеранів, а також розуміти, як правильно з ними поводитись.

"В нас після обіду є час від часу заняття на вулиці. Ми йдемо, ми практикуємо навички, вони пітніють, задишка — це якісь такі перші виходи. Підходять жінки, особливо старшого віку: "Можна вас обійняти?" Каже: "Ні" або взагалі нічого не говорить, не реагує — "Я однаково вас обійму", підходить, обіймає. Хочеться донести до суспільства, що не слід так робити", — каже Роксоляна.

У Роксоляни — 30 пацієнтів. Серед них — Олександр Рясний. Чоловік тренується третій місяць.

Олександр Рясний, 6 березня 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Я поступив сюди, в мене ще не було протеза. Я був дуже слабкий, я після реанімації, мені було дуже важко. Я навіть на милицях не міг пройти п'ять метрів. Зараз вже я отримав протез, я можу пройтись по вулиці, по сходах, ми тренуємось по подоланню різних перешкод", — розказує Олександр Рясний.

Роксоляна Шміло каже, що для налаштування зв’язку з кожним пацієнтом треба вміти їх чути. Також рятує спільне почуття гумору.

"Чорний гумор рятує світ наразі. Й врахування їхніх потреб і запитів — якщо ти цікавишся, як справи, як спав, яка в тебе сьогодні ціль, мета заняття, воно в подальшому провокує ефективну комунікацію й близькі, теплі стосунки", — каже Роксоляна.