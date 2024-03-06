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Як у Луцьку відзначатимуть 210-ту річницю від дня народження Шевченка. План заходів
Тарас ШевченкоКУЛЬТУРАРегіони

Як у Луцьку відзначатимуть 210-ту річницю від дня народження Шевченка. План заходів

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До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка та 163-ї річниці від дня його смерті у Луцькій громаді відбудеться ряд заходів.

Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Луцької міської ради.

Як зазначили у документі, заходи відбудуться 9 та 9 березня.

9 березня у Луцьку стартує мистецьке дійство "Нас гуртують думи Кобзаря", у рамках якого заплановано два заходи:

11:00 — акція "Прийди зі своїм "Кобзарем" (проспект Волі, 13);

12:00 — покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку на проспекті Волі, 13. В додатку до розпорядження зазначили, що з міського бюджету на квіти виділять 5 тисяч гривень;

10 березня, о 12:00 в обласному центрі розпочнуться заходи з вшанування пам’яті Тараса Шевченка. Панахида відбудеться біля пам'ятника Тарасу Шевченку на проспекті Волі, 13.

У рамках вшанування пам'яті поета також відбудеться громадська хода від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам’ятника Тарасу Шевченку. На час ходи, з 11:40 до 12:30 буде тимчасово призупинено рух транспорту на проспекті Волі.

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