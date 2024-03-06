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Ситуація з підземними переходами у Полтаві: чому їх підтоплює та чи чекати там бізнес
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Ситуація з підземними переходами у Полтаві: чому їх підтоплює та чи чекати там бізнес

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У Полтаві, попри проведений наприкінці 2022-го ремонт, підтоплює два підземні переходи – на вулиці Решетилівській та Європейській. Крім того, орендарі, які колись займали приміщення, виїхали, а нових нині нема.

Які переходи підтоплює у Полтаві

Минуло менш ніж півтора роки, як у Полтаві відремонтували два підземні переходи. Це на вулиці Решетилівській біля 11-ї школи та на Європейській. Та попри це їх продовжує підтоплювати, а місцями осипається плитка. І бізнес так і не відновив свою роботу.

Ситуація з підземними переходами у Полтаві: чому їх підтоплює та чи чекати там бізнес
Підземний переход у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Підтоплення у переходах виникають через підземні води, розповів Суспільному заступник Полтавського міського голови Володимир Чередниченко.

"Підземні переходи по вулиці Решетилівській, 64-Д, і Європейській, 108-В, час від часу підтоплюються підземними водами. Із метою врегулювання цього питання у підземних переходах розміщено насоси, які відкачують воду, і в разі виходу з ладу таких насосів відбувається підтоплення", — додав Володимир Чередниченко.

Що було в переходах у Полтаві

"Переходи використовувалися підприємцями для підприємницької діяльності, але звідти орендарі виїхали. Відповідно ці переходи залишилися без обслуговування. У зв’язку з тим, що нам необхідно забезпечити можливість укриття, було ухвалене рішення провести у них ремонти. Ми визначили мінімальний перелік робіт для поточного ремонту. Це – гідроізоляція, шпаклівка, фарбування, встановлення конструкцій металевих", — розповів перший заступник голови Полтавської громади Валерій Пархоменко.

Ситуація з підземними переходами у Полтаві
Перехід у Полтаві підтоплює. Фото: Суспільне Полтава

2022-го на ремонт двох переходів планували витратити 4,5 мільйони. Та обійшлося це дешевше – у майже 2 мільйони 200 тисяч гривень.

Чому виїхали орендарі

Нині переходи, що на Решетилівській та Європейській, ніхто не орендує. Кілька років тому там працювали дрібні торгові точки, однак орендарі виїхали через коронавірус та початок повномасштабної війни. А заїхати туди тепер ще й заважає порушення санітарних норм.

Ситуація з підземними переходами у Полтаві: чому їх підтоплює
Ситуація з підземними переходами у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Станом на зараз в тих переходах, де є порушення санітарного режиму, а вони є майже скрізь, надані відповідні приписи від інспекції з благоустрою. І зараз ми напрацьовуємо єдиний алгоритм, який має бути застосований до всіх переходів. Привести його хоча б в гідний технічний стан, тому що, очевидно, він з водою по коліна не цікавий і підприємцям", — розповіла секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Що планують облаштовувати в переходах

В подальшому у міській раді розглядають, що сюди заїдуть орендарі. Та коли це станеться поки невідомо.

— Чи є ідея їх здати в оренду?

— Як ідея, як намір це дійсно обговорюється, і це є. Але потрібно з’ясувати умови, потрібно з’ясувати необхідність, потрібно знайти таку організацію, яка забезпечила б належні орендні умови, оренду цього переходу. Тому поки що надалі ідей і пошуків нічого не можу сказати, орендаря зараз немає", розповів заступник Полтавського міського голови Володимир Чередниченко.

Що говорять місцеві про переходи

"Безлад, бруд, вода на голову, понагажувано скрізь. Ніхто нічого ніде не прибирає, нікому нічого не потрібно. Раніше, коли тут були магазини, тут був порядок. І не страшно було ходити, і тепер дитину я не можу тут пустити", — сказала місцева жителька Марія Городніченко.

Ситуація з підземними переходами у Полтаві: чому їх підтоплює та чи чекати там бізнес
Підземний перехід у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Я дуже рідко сюди спускаюсь, тому що дуже неприємно проходити, і навіть зранку коли у ньому проходиш, то вже складається враження на весь день", — розповів місцевий житель Андрій Криженко.

"Невідомо, чи не вийде хтось звідти і тебе тут приріже. Дитину я не можу тут пустити", — додала жителька Полтави Ніна Ільченко.

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