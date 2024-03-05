Торгівля первоцвітами на Полтавщині: яка відповідальність

За знищення та продаж червонокнижних рослин передбачений штраф. Відповідальність за це несе не тільки продавець, а й покупець квітів.

Про це Суспільному повідомили у Державній екологічній інспекції Центрального округу.

Сон широколистий. Фото: Державна екологічна інспекція Центрального округу

Найчастіше на стихійних ринках продаються підсніжник, горицвіт весняний, первоцвіт дрібний, шафран сітчастий, всі види сон-трави.

"Величезним попит навесні має підсніжник звичайний. З цибулин підсніжника виготовляють лікарські засоби, препарати використовують при лікуванні різних хвороб. У зв'язку з цим, в місцевостях, де раніше підсніжників було багато, вони зникли. Підсніжник потребує охорони, він занесений до Червоної книги України"

Яка відповідальність за продаж первоцвітів

За незаконне придбання, збут та розповсюдження рослин передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 гривень.

За ті ж дії, вчинені щодо об'єктів рослинного світу, які перебували в межах природно-заповідного фонду та занесені до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, передбачено накладення штрафу у розмірі від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією рослин.

За один екземпляр незаконно добутої рослини передбачена відповідна компенсація за її знищення, наприклад:

підсніжник – від 49 до 62 гривень;

сон трава – від 37 до 62 гривень.

На території Полтавської області представники екологічної інспекції разом з правоохоронцями контролюватимуть збір та збут рослин до травня 2024-го.

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