Волонтерська організація "Кременчуцькі берегині" на Полтавщині налічує близько 25 людей. Частина з них плетуть сітки та кікімори. Інші роблять вдома окопні свічки та готують смаколики для військових, в’яжуть носки, шиють речі і подушки. Матеріал для сіток шукають на фабриках та купують за власні гроші. Про це Суспільному розповіла волонтерка Ганна Білоусова.

Волонтерська організація "Кременчуцькі берегині" плетуть маскувальні сітки з 2014-го року. Тоді жінки об’єдналися під назвою "Макові зерна".

Волонтерки організації "Кременчуцькі берегині" плетуть маскувальні сітки. Фото надала Ганна Білоусова

"Перші сітки ми плели на ринку "Плеяда" прямо на паркані. Це був січень. Перші сітки були білі, тому що був тоді сніг. Потім нам дали ще приміщення там же на "Плеяді", маленьку кімнатку. А з часом ми перейшли на вулицю Троїцьку, там гуртожиток. Свічки дівчата роблять, смаколики печуть, різні енергетичні смаколики, батончики, хімічні грілки купляємо, сухі душі, багато чого", — розповіла волонтерка Ганна Білоусова.

Валентина Фещенко, волонтерка. Суспільне Полтава

Деякі волонтерки ріжуть матеріал вдома, інші плетуть сітки та виготовляють кікімори в приміщенні організації у вільний від роботи час. Загалом цим займаються більше 20 жінок.

"Я стала ходити у волонтерську організацію з початку повномасштабного вторгнення, і, мабуть, це просто єдина справа, яку я зараз роблю, і вона мені дає відчуття того, що я роблю те, що треба. У мене загинув на фронті мій племінник у червні 2022-го року. Йому не виповнилося навіть 22 роки, молодий ще зовсім був. То вже зараз все, що можу я роблю для того, щоб прихистити, прикрити чиєсь життя", — пригадує волонтерка Валентина Фещенко.

Ганна Білоусова, волонтерка. Суспільне Полтава

Нині стояти осторонь і не допомагати військовим, неможливо, говорить Ганна Білоусова.

"2015 рік 8 березня на той час ми ще ж плели на "Плеяді" на паркані. І от проходили люди всі, ви знаєте такі безтурботні. Сміялися, щасливі, з квітами, і всі проходили повз. Ми тоді, як казали дівчата "по приколу", поставили ящичок і написали для потреб ЗСУ. Ніхто тоді навіть не звернув на це уваги. І проходив літній такий чоловік, доволі літній такий. Підійшов, став подивився, так помахав головою. І каже: "Країна, у якій жінки плетуть на 8 березня сітки, непереможна". І я це запам’ятала назавжди", — повідомила волонтерка Ганна Білоусова.

Нині "Кременчуцькі берегині" потребують допомоги. За словами волонтерок, не вистачає людей та грошей на придбання матеріалів.

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