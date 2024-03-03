РФ відкидає будь-які спроби говорити на тему українських політв'язнів — Чубаров

Росія відкидає будь-які спроби обговорювати питання українських політв'язнів, у тому числі з окупованого Криму. Водночас Україна порушувала цю тему під час візиту до Туреччини, на рівні керівництва правлячої турецької партії.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях дипломатичного форуму, який проходить з 1 по 3 березня в Анталії (Туреччина).

"Позитивних сигналів з точки зору зміни РФ ставлення до українських політв'язнів немає, на жаль. Вони відкидають будь-які спроби говорити на цю тему", — зазначив він.

За словами Чубарова, Україна обговорила питання кримських політв'язнів з керівництвом правлячої в Туреччині партії.

"Іноді ми задіюємо турецькі партійні механізми, щоб посилити усвідомлення політиками при владі драматичної ситуації в окупованому Криму, та, зокрема, з політв'язнями", — пояснив глава Меджлісу.

Він додав, що також українська делегація обговорювала тему політв'язнів із заступником генерального секретаря правлячої турецької партії.

У дипломатичному форумі беруть участь представники 147 країн світу. Заплановано близько 4 500 учасників, у тому числі 19 глав держав, 73 міністри та 57 дипломатів.

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