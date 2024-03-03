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Віз дуб: на Черкащині поліція затримала водія, що перевозив деревину
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Віз дуб: на Черкащині поліція затримала водія, що перевозив деревину

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Віз дуб: на Черкащині поліція затримала водія, що перевозив деревину
Фото: Головне управління поліції Черкащини

У Золотоніському районі поліцейські виявили автомобіль "ГАЗ", заповнений деревиною. Водія підозрюють у підробленні документів.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції Черкащини Зоя Вовк.

За словами речниці, працівники поліції отримали інформацію, що на території Шрамківської ОТГ невідомі здійснювали незаконну порубку та перевезення дерев.

"Працівники групи швидкого реагування патрульної поліції зупинили для перевірки автомобіль, кузов якого був завантажений деревиною породи дуб, об’ємом близько п'ять метрів кубічних. Водій автомобіля «ГАЗ» надав документи, які, як зʼясувалося під час перевірки, мали невідповідність та, ймовірно, ознаки підробки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Золотоніського райвідділу поліції, працівники якої задокументували обставини", — деталізувала речниця.

Віз дуб: на Черкащині поліція затримала водія, що перевозив деревину
Фото: Головне управління поліції Черкащини

Наразі, за інформацією Зої Вовк, проводяться відповідні перевірки та призначили експертизи документів. Попередня правова кваліфікація події — ч. 1 ст. 358 — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Кримінального кодексу України.

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