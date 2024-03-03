Рейс на вікенд: між Києвом та Львовом запустять додатковий потяг

"Укрзалізниця" призначає на п’ятницю, суботу та неділю (8-10 березня) додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №741/742 "Київ—Львів".

Про це перевізник сповістив на своїй сторінці у Facebook.

У першу подорож додатковий потяг відправляється зі столиці о 14:58 8 березня, прибуття до Львова о 20:56. Загальний час у дорозі — близько 6 годин.

Зі Львова до Києва поїзд вирушає о 08:05, очікуване прибуття до столиці о 14:10.

Квитки на додаткові рейси "Інтерсіті+" вже доступні в продажу через застосунок "Укрзалізниці".