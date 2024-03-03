НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рейс на вікенд: між Києвом та Львовом запустять додатковий потяг
УКРЗАЛІЗНИЦЯУЗПОДОРОЖІРегіони

Рейс на вікенд: між Києвом та Львовом запустять додатковий потяг

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Укрзалізниця запускає 8-10 березня додатковий потяг Інтерсіті плюс між Києвом і Львовом
Швидкісний потяг "Інтерсіті+" (ілюстративне). Фото: Укрзалізниця/Facebook

"Укрзалізниця" призначає на п’ятницю, суботу та неділю (8-10 березня) додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №741/742 "Київ—Львів".

Про це перевізник сповістив на своїй сторінці у Facebook.

У першу подорож додатковий потяг відправляється зі столиці о 14:58 8 березня, прибуття до Львова о 20:56. Загальний час у дорозі — близько 6 годин.

Зі Львова до Києва поїзд вирушає о 08:05, очікуване прибуття до столиці о 14:10.

Квитки на додаткові рейси "Інтерсіті+" вже доступні в продажу через застосунок "Укрзалізниці".

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
З Дніпра відправився додатковий потяг до Ворохти: розклад руху
З Дніпра відправився додатковий потяг до Ворохти: розклад руху
Директор “Одеської залізниці” пішов з посади
Директор “Одеської залізниці” пішов з посади
НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові &quot;Укрзалізниці&quot; Кравцову — джерела
НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові "Укрзалізниці" Кравцову — джерела
У Полтаві у дев’ятиповерхівці немає води понад два тижні: чому і що збираються робити
У Полтаві у дев’ятиповерхівці немає води понад два тижні: чому і що збираються робити
На початок