В ДТП у Рівненському районі травмувалися водій і неповнолітній пасажир мотоцикла. Обидва були без шоломів.

Про це 3 березня повідомила повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап.

ДТП сталася напередодні у Здолбунові Рівненського району приблизно о 21:20.

Зі слів Анни Цап, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Костельної водій буса Mercedes-Benz, 25-річний житель села Кунин, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мотоциклом, яким керуванням 17-річний житель села Івачків.

"Унаслідок ДТП до лікарні із попереднім діагнозом відкритий перелом ноги доставили кермувальника мотоцикла. Пізніше до медичного закладу самостійно звернувся і 16-річний пасажир двоколісного. Медики у нього діагностували перелом пальця руки. Відомо, що неповнолітні перебували без мотошоломів", — зазначила пресофіцерка поліції в області.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф 51-85 тисяч гривень, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водій буса попередньо був тверезий. У нього та мотоцикліста також відібрали зразки крові.

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