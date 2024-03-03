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В Івано-Франківську відбувся мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби
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В Івано-Франківську відбувся мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби

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В Івано-Франківську відбувся мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби. В акції взяли участь приблизно 20 дружин і матерів військовослужбовців, повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

На мирний пікет за демобілізацію прийшли дружини, матері та діти воїнів, які боронять Україну від початку повномасштабної війни. Вони з плакатами пройшлися від будівлі обласної військової адміністрації, через Алею слави до Вічевого майдану, а звідти — до ратуші. Учасники акції скандували гасла: "Прийшов час інших", "Вимагаємо термінів служби", "Термін служби без умов", "Демобілізацію нашим воїнам", "Борони права героїв".

В Івано-Франківську відбувся мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби
Рідні військовослужбовців пройшлися вулицями міста з плакатами. 3 березня 2024 рік, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Організаторка мирного пікету Леся Гошовська говорить, що на війні — її чоловік та брати.

"Ми хочемо для хлопців справедливості. Тому що 36 місяців — це дуже багато. На війні, в зоні бойових дій — особливо. Це — дуже важко. Хлопці — замучені, їх обов’язково потрібно міняти", — каже Леся Гошовська.

В Івано-Франківську відбувся мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби
Учасниці мирної акції вимагали демобілізації військових після 18 місяців служби. 3 березня 2024 рік, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

До мирної акції доєдналася й Оксана, яка прийшла разом з мамою, донькою та сином.

"У нас з чоловіком — двоє дітей, і за два роки мої діти бачили свого тата тільки 21 день. Настав час інших. Вони — не залізні, вони — втомлені, їм потрібно відпочити", — говорить Оксана.

В Івано-Франківську відбувся мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби
Мирна акція за демобілізацію військових після 18 місяців служби. 3 березня 2024 рік, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В учасниці пікету Тетяни Вовк чоловік теж воює. Жінка каже: вимагає справедливості для військовослужбовців.

"Саме за цю Україну ми боремося, де дотримуються законів. І ці закони мають діяти й для наших військових, щоб вони мали можливість звільнитися за власним бажанням", — говорить Тетяна Вовк.

В Івано-Франківську відбувся мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби
Пікет за демобілізацію військових. 3 березня 2024 рік, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Людмила Калин прийшла на пікет, щоб підтримати сина й онука — добровольців, які захищають Україну на фронті вже два роки.

"Мене цікавить одне питання, може, хтось мені відповість: чому третій рік воюють одні й ті самі? Чому не міняють перших? Я ходжу на ці пікети від початку, від 25 жовтня. За цей час син втратив частину легені, контузії мають один і другий. Чому нема зміни?" — питає Людмила Калин.

В Івано-Франківську відбувся мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби
Пікет за демобілізацію військових. 3 березня 2024 рік, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами керівника сектору комунікації поліції в області Андрія Яцківа, пікет відбувся без порушень. За порядком під час заходу стежили четверо поліцейських.

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