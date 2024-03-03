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На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
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На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка

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На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
Звягель, Житомирщина, 2 березня 2024 року. Фото: Головного управління ДСНС України у Житомирській області

У Звягелі на Житомирщині під час гасіння пожежі в приватній деревʼяній літній кухні на підлозі рятувальники виявили тіло 65-річного загиблого чоловіка.

Про це пише пресслужба Головного управління ДСНС в Житомирській області.

У повідомленні йдеться, що інформація про пожежу на лінію "101" надійшла 2 березня майже о дев'ятій вечора.

Коли вогнеборці приїхали на місце події, то побачили, що осередок загоряння знаходиться в середині будівлі, горять речі домашнього вжитку та дах будівлі. Також існувала небезпека, що вогонь може розповсюдитися на прилеглий житловий будинок.

На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
Звягель, Житомирщина, 2 березня 2024 року. Фото: Головного управління ДСНС України у Житомирській області

Менше ніж за годину пожежу загасили. Під час гасіння рятувальники знайшли в будівлі на підлозі тіло 65-річного чоловіка. Вогонь знищив дах літньої кухні та домашні речі. Оселя ушкоджень не зазнала.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі стала необережність під час куріння. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.

На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
Звягель, Житомирщина, 2 березня 2024 року. Фото: Головного управління ДСНС України у Житомирській області

Раніше Суспільне писало, що в Коростені на Житомирщині в п’ятиповерхівці під час пожежі загинула жінка.

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