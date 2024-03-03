4 березня у Кременчуці попрощаються із Владиславом Козаревським. Військовий обороняв Україну на Донеччині.
Владислав Козаревський проживав у Кременчуці. Мав звання солдат. Він був 1994-го року народження.
Загинув 25 лютого 2024-го під час артилерійського обстрілу поблизу міста Часів Яр на Донеччині. 4 березня у Кременчуці з ним планують попрощатися. Про це повідомив Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
У полеглого воїна лишилися мати, брат та син.
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