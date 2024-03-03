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У Кременчуці попрощаються із військовим Владиславом Козаревським, який загинув на війні
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У Кременчуці попрощаються із військовим Владиславом Козаревським, який загинув на війні

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У Кременчуці попрощаються із військовим Владиславом Козаревським
Владислав Козаревський. Фото: Департамент соціального захисту населення м. Кременчука

4 березня у Кременчуці попрощаються із Владиславом Козаревським. Військовий обороняв Україну на Донеччині.

Владислав Козаревський проживав у Кременчуці. Мав звання солдат. Він був 1994-го року народження.

Загинув 25 лютого 2024-го під час артилерійського обстрілу поблизу міста Часів Яр на Донеччині. 4 березня у Кременчуці з ним планують попрощатися. Про це повідомив Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

У полеглого воїна лишилися мати, брат та син.

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