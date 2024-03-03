Прийняли пологи у швидкій. На Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину

На Закарпатті 36-річна жінка із присілка Ділок Хустського району народила восьму дитину у машині швидкої допомоги.

Про це на Facebook-сторінці 103 Закарпаття.

До будинку породіллі під'їзду не було. Медики йшли пішки.

"До місця проживання майбутньої мами, присілок Ділок, було неможливо дістатися автомобілем. Але це не завадило нашим фахівцям здолати пішки цю відстань із необхідним обладнанням та ношами. Увесь час усвідомлюючи, що у жінки 8-мі пологи та велика ймовірність швидкого розвитку подій", — йдеться у публікації.

Фото: 103 Закарпаття/ Facebook

Коли дісталися до породіллі, одразу ж поклали жінку на ноші та рушили до медичного автомобіля.

"Допомагав нам і чоловік породіллі. Між селами Горічово та Липецькі Ворота стало зрозуміло — дитина не буде чекати. Зупинили авто і прийняли пологи. Хлопчик народився з обвиттям пуповиною. Разом із водієм, який допомагав мені з усіма маніпуляціями, виконали всі необхідні процедури. Поклали новонародженого мамі на груди й так обережно поїхали до лікарні", — розповів фельдшер.

Новонародженого разом з мамою відвезли до Хустської районної лікарні. Батьки та дитина почувають себе добре.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads