На Сумщині понад 4 тисяч споживачів без електроенергії: що сталося

В Сумській області загалом без напруги залишаються 4163 споживачі у 69 населених пунктах.
Про це 3 березня повідомили у Міненерго.
Через російські артобстріли знеструмлено 788 споживачів.
Енергетики розпочнуть відновлення, щойно дозволить безпекова ситуація. Заживлено 1148 споживачів, які вимикалися через бойові дії.
Також через російські обстріли 2 березня були пошкоджені розподільні газопроводи у двох районах області. Відключено від газопостачання майже 2,6 тисячі споживачів.
На вечір 2 березня газ відновили у 530 споживачів.
Станом на 3 березня комунальники відновили розподіл газу 579 споживачам.
Що відомо про обстріли Сумщини 3 березня
Російська армія обстріляла Юнаківську, Великописарівську, Шалигинську, Есманьську, Дружбівську та Середино-Будську громади на Сумщині.Вдарили з мінометів, дронів та випустили по регіону керовані авіабомби.
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