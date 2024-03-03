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На Сумщині понад 4 тисяч споживачів без електроенергії: що сталося
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На Сумщині понад 4 тисяч споживачів без електроенергії: що сталося

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В Сумській області загалом без напруги залишаються 4163 споживачі у 69 населених пунктах.

Про це 3 березня повідомили у Міненерго.

Через російські артобстріли знеструмлено 788 споживачів.

Енергетики розпочнуть відновлення, щойно дозволить безпекова ситуація. Заживлено 1148 споживачів, які вимикалися через бойові дії.

Також через російські обстріли 2 березня були пошкоджені розподільні газопроводи у двох районах області. Відключено від газопостачання майже 2,6 тисячі споживачів.

На вечір 2 березня газ відновили у 530 споживачів.

Станом на 3 березня комунальники відновили розподіл газу 579 споживачам.

Що відомо про обстріли Сумщини 3 березня

Російська армія обстріляла Юнаківську, Великописарівську, Шалигинську, Есманьську, Дружбівську та Середино-Будську громади на Сумщині.Вдарили з мінометів, дронів та випустили по регіону керовані авіабомби.

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