У Дніпрі 4 березня тимчасово вимкнуть електрику: адреси

У Дніпрі через проведення планових робіт 4 березня тимчасово припинять електропостачання. Про це повідомили в пресслужбі компанії "ЦЕК".
З 8:00 до 17:00 у Дніпрі електроенергії не буде за такими адресами:
- вул. Алана Шепарда: 26-32 (парні), 33, 34;
- вул. Будівельників: 25-33 (непарні);
- вул. Енергетична: 18К;
- пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11;
- вул. Автотранспортна: 8А;
- вул. Оздоровча: 8.
З 9:00 до 17:00:
- вул. Криворізька: 16Б, 20;
- вул. Павла Чубинського: 20А;
- вул. Робоча: 174, 176А, 178.
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