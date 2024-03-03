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У Дніпрі 4 березня тимчасово вимкнуть електрику: адреси
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У Дніпрі 4 березня тимчасово вимкнуть електрику: адреси

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Світло, вимкнення, Дніпро
Ілюстративне фото. Суспільне Дніпро

У Дніпрі через проведення планових робіт 4 березня тимчасово припинять електропостачання. Про це повідомили в пресслужбі компанії "ЦЕК".

З 8:00 до 17:00 у Дніпрі електроенергії не буде за такими адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 26-32 (парні), 33, 34;
  • вул. Будівельників: 25-33 (непарні);
  • вул. Енергетична: 18К;
  • пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11;
  • вул. Автотранспортна: 8А;
  • вул. Оздоровча: 8.

З 9:00 до 17:00:

  • вул. Криворізька: 16Б, 20;
  • вул. Павла Чубинського: 20А;
  • вул. Робоча: 174, 176А, 178.

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