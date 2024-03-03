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Б'ють і знімають на відео. В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які нападають на людей
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Б'ють і знімають на відео. В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які нападають на людей

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Б'ють і знімають на відео. В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які нападають на людей
Фото ілюстративне: Pixabay

В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які б'ють людей, застосовують до них газові балончики та знімають на відео. Згодом кадри побиття публікують у соціальних мережах.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції області.

Відео, на якому невідомі б'ють літніх людей, поліцейські побачили під час моніторингу соціальних мереж.

"На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. За допомогою до поліцейських поки ніхто не звертався", — йдеться у дописі.

Слідчі розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі триває розслідування. Поліцейські перевіряють викладену в мережі інформацію, встановлюють постраждалих людей та всіх причетних до хуліганських дій.

Також поліцейські звертаються до іванофранківців: якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку невідомих, прохання телефонувати на цілодобову лінію "102". Анонімність гарантують.

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