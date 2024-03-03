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На Івано-Франківщині від початку 2024 року всиновили трьох дітей — ОВА
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На Івано-Франківщині від початку 2024 року всиновили трьох дітей — ОВА

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На Івано-Франківщині від початку 2024 року всиновили трьох дітей — ОВА
Фото ілюстративне: Pixabay

На Івано-Франківщині з початку 2024 року всиновили трьох дітей. Загалом до сімей влаштували 24 дитини.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Як йдеться у дописі, за два місяці 2024 року під опіку чи піклування взяли 18 дітей, трьох — всиновили, ще троє — перебувають на вихованні у двох створених прийомних сім'ях.

Наразі в Івано-Франківській області на обліку перебувають 1150 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На Івано-Франківщині діють 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховують 87 дітей. 73 прийомні родини взяли до себе 136 дітей. 870 дітей влаштували до 665 родин опікунів та піклувальників, ще 15 — у сім'ї родичів.

У закладах області залишаються 85 дітей, які перебувають на обліку у відповідних службах.

Загалом у регіоні понад 92% дітей з-поміж сиріт і тих, які позбавлені батьківського піклування, охопили сімейними формами виховання.

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