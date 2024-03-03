У НПП "Синевир" прокинулися ведмеді після зимової сплячки.

У Національному природному парку "Синевир" прокинулися ведмеді після зимової сплячки.
Про це повідомили на сторінці НПП "Синевир" у Facebook.
Протягом зими, коли тіло ведмедя входить у стан спеціальної зниженої активності, деякі особини перебували у тимчасовому сні.
"Із приходом весни, перших проблисків сонячного проміння зимовий сон ведмедів завершується, вони виходять зі своїх укриттів і реабілітаційний центр бурого ведмедя Національного природного парку "Синевир" збільшується цими клишоногими тваринами", — йдеться у пубілкації.
Весняне пробудження ведмедів також відображається на їхньому фізичному стані. Після зимового періоду їхнє тіло повністю відновлюється, м'язи стають більш гнучкими, а шерсть — блискучою та густою. Вони активніше рухаються, досліджуючи своє оточення.
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