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"Могла бути посилена бойова частина": Гуменюк про дрон РФ, який влучив у багатоповерхівку в Одесі
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"Могла бути посилена бойова частина": Гуменюк про дрон РФ, який влучив у багатоповерхівку в Одесі

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&quot;Могла бути посилена бойова частина&quot;: Гуменюк про дрон РФ, який влучив у багатоповерхівку в Одесі
Рятувальники вночі розбирають завали на місці удару дрона РФ по багатоповерхівці в Одесі. Фото: ДСНС

"Шахед", який зруйнував під'їзд дев'ятиповерхівки в Одесі, міг мати посилену бойову частину.

Про таке повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Ворог постійно працює над удосконаленням того, чим атакує нас", — заявила військова.

Однак називати тип дрона, яким РФ завдала удар, поки зарано, оскільки тривають слідчі дії, додала вона.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

  • Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
  • Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
  • З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
  • Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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