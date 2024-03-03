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Відвів літак ціною власного життя: історія пілота 299-ї бригади, літак якого збили над Миколаївщиною. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Відвів літак ціною власного життя: історія пілота 299-ї бригади, літак якого збили над Миколаївщиною. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Два роки тому льотчик 299-ї бригади, капітан Вадим Мороз відвів від Новоолександрівки Миколаївської області підбитий російськими військами літак ціною власного життя. Тоді, 3 березня 2022 року, в оточеному окупаційними військами селі воїна поховали місцеві жителі.

Вадим Мороз — старший льотчик авіаційної ланки авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. З 2020 року він брав участь в операції Обʼєднаних сил, а 24 лютого 2022 року був одним з перших пілотів, які підіймали українські літаки в повітря.

Спогадами про Героя з кореспондентами Суспільного поділилися рідні та місцеві.

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