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Якою буде погода на Закарпатті 4-5 березня
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Якою буде погода на Закарпатті 4-5 березня

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Якою буде погода на Закарпатті 4-5 березня
Фото: Getty Images, ілюстративне

На більшій частині Закарпаття 4-5 березня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці часом слабкий дощ.

Про це повідомили на сайті гідрометеорологічного центру.

Прогноз погоди на 4 березня.

Мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7°, вдень 12-17°, в горах місцями вночі 0-2° морозу, вдень 5-10° тепла.

Прогноз погоди на 5 березня.

Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень у горах місцями слабкий дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5°, вдень 12-17° тепла, в горах місцями вночі 0-2° морозу, вдень 5-10° тепла.

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