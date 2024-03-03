Якою буде погода на Закарпатті 4-5 березня

На більшій частині Закарпаття 4-5 березня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці часом слабкий дощ.
Про це повідомили на сайті гідрометеорологічного центру.
Прогноз погоди на 4 березня.
Мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7°, вдень 12-17°, в горах місцями вночі 0-2° морозу, вдень 5-10° тепла.
Прогноз погоди на 5 березня.
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень у горах місцями слабкий дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5°, вдень 12-17° тепла, в горах місцями вночі 0-2° морозу, вдень 5-10° тепла.
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