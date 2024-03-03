Будівлю посольства РФ у Києві пропонують віддати ліцею КПІ

Народний депутат із партії "Слуга народу" Роман Грищук пропонує передати будівлю посольства Російської Федерації в Києві Політехнічному ліцею КПІ. За його словами, дипустанова не працює від початку повномасштабної війни, натомість освітній заклад потребує приміщення.

Про таку ініціативу парламентарій написав у своєму Facebook.

"У нас катастрофічно не вистачає приміщень для закладів освіти. Один з найкращих ліцеїв столиці — Політехнічний ліцей КПІ без постійного приміщення", — зазначив депутат.

Він нагадав, що посольство РФ в Києві два роки стоїть порожнім. "Ми вимагаємо від наших іноземних партнерів передати Україні заарештовані російські гроші в їх банках. А у самих перед носом є цінний актив, який може вже зараз служити Україні", — зауважив Роман Грищук.

Він пропонує націоналізувати будівлю посольства країни-агресорки і передати її для освітніх потреб. Депутат повідомив, що готує звернення з відповідною пропозицією до Кабміну та Ради національної безпеки та оборони.

У квітні 2023 року Київська міська рада розірвала договір оренди земельної ділянки з посольством Російської Федерації. РФ орендувала 0,39 га землі на проспекті Повітрянофлотському, 27 в Солом'янському районі столиці. Київрада також звернулася до уряду щодо повернення майна дипломатичної установи Росії у державну власність.

Роман Грищук – випускник Національного технічного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського". Був обраний до парламенту 2019 року від партії "Слуга народу" в одному з виборчих округів у Солом'янському районі Києва. Нині нардеп є членом Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.