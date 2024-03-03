Росію виключили з Дунайської комісії

РФ виключили з міждержавної організації, створеної у межах конвенції про режим судноплавства на річці Дунай.

Про таке 1 березня повідомив у мережі X очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Дунайська комісія, одна з найстаріших міжнародних організацій у світі, на своїй 100-й ювілейній сесії минулого грудня, під час першого українського головування, вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією", – зазначив міністр.

РФ мала до 29 лютого самостійно покинути організацію, однак не зробила цього, зауважив Кулеба.

Також у комісії наклали штраф на Росію через несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року, додав він.

Що відомо про організацію

Дунайська комісія — це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Її головні цілі: розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків тощо.

Після виключення Росії, до комісії входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.

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