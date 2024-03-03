У Полтаві в аварії травмувалася людина

У Полтаві автомобіль наїхав на пішохода. У результаті чого останнього госпіталізували.

Про це 3 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.

Аварія сталася 2 березня близько 19:40 у місті Полтава на вулиці Решетилівській.

Попередньо відомо, що 29-річний водій автомобіля "BMW" наїхав на чоловіка. У результаті цього 32-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, його відвезли до місцевої лікарні.

Через аварію правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальні санкції статті – позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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