Російські окупаційні війська 2 березня сім разів обстріляли чотири населені пункти Донеччини. Через обстріли пошкоджені 46 цивільних об’єктів.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"Протягом доби ворог 7 разів обстріляв цивільне населення, 1529 – лінію зіткнення", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, внаслідок артилерійського обстрілу поранена людина в селі Берестки.
Які населені пункти опинились під обстрілами 2 березня:
Чим стріляла російська армія:
- ракетами,
- авіацією,
- артилерію.
Руйнування через обстріли:
- 36 житлових будинків,
- два заклади освіти,
- гараж,
- магазин,
- банк,
- господарська споруда,
- транспортні засоби.
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