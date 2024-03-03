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Понад півтори тисячі разів військо РФ обстріляло лінію зіткнення: руйнування на Донеччині за добу
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Понад півтори тисячі разів військо РФ обстріляло лінію зіткнення: руйнування на Донеччині за добу

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Понад півтори тисячі разів військо РФ обстріляло лінію зіткнення: руйнування на Донеччині за добу
Зруйнована будівля внаслідок обстрілів Донеччини 2 березня. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Російські окупаційні війська 2 березня сім разів обстріляли чотири населені пункти Донеччини. Через обстріли пошкоджені 46 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Протягом доби ворог 7 разів обстріляв цивільне населення, 1529 – лінію зіткнення", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок артилерійського обстрілу поранена людина в селі Берестки.

Які населені пункти опинились під обстрілами 2 березня:

Чим стріляла російська армія:

  • ракетами,
  • авіацією,
  • артилерію.

Руйнування через обстріли:

  • 36 житлових будинків,
  • два заклади освіти,
  • гараж,
  • магазин,
  • банк,
  • господарська споруда,
  • транспортні засоби.

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