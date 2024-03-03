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У Полтаві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
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У Полтаві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка

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У Полтаві після пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
Пожежа у Полтаві 2 березня. Фото: ДСНС України в Полтавській області

В багатоповерхівці в Шевченківському районі Полтави виникло загорання. Внаслідок пожежі загинула 76-річна жінка.

Про це 3 березня Суспільному повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Про пожежу в багатоповерховому будинку у Полтаві рятувальникам повідомила невістка загиблої 2 березня ввечері.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежа була великою. Під час пожежі загинула 76-річна жінка.

Внаслідок пожежі знищено облицювання стін на площі 20 квадратних метрів та пошкоджено – облицювання стін та стелі на площі 50 квадратних метрів. Причину займання з'ясовують. Попередньо — коротке замикання.

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