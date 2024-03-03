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На Енергодарському напрямку нацгвардійці та прикордонники знищили російський спостережний комплекс "Муром — М"
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На Енергодарському напрямку нацгвардійці та прикордонники знищили російський спостережний комплекс "Муром — М"

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Знищили на Енергодарському напрямку "Муром — М"
Ілюстративне. Фото: СБУ

На Енергодарському напрямку аеророзвідники 23 бригади НГУ “Хортиця” та бійці 8 прикордонного загону ДПСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили російський спостережний комплекс “Муром-М”.

Про це повідомили на сторінці у Фейсбук 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" НГУ.

“Муром-М” — російський комплекс, призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів. Він має тепловізор та камеру із зумом. Може працювати автономно з елеваторів та інших високих об'єктів", — йдеться у повідомленні.
Нацгвардійці та прикордонники знищили на Енергодарському напрямку російський спостережний комплекс " Муром — М"
Знищений "Муром-М" на Енергодарському напрямку, березень 2024. Фото: скриншот з відео 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" НГУ

Також нацгвардійці вразили антенне обладнання військових РФ.

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