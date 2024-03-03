На Енергодарському напрямку аеророзвідники 23 бригади НГУ “Хортиця” та бійці 8 прикордонного загону ДПСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили російський спостережний комплекс “Муром-М”.
Про це повідомили на сторінці у Фейсбук 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" НГУ.
“Муром-М” — російський комплекс, призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів. Він має тепловізор та камеру із зумом. Може працювати автономно з елеваторів та інших високих об'єктів", — йдеться у повідомленні.
Знищений "Муром-М" на Енергодарському напрямку, березень 2024. Фото: скриншот з відео 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" НГУ
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