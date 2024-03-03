На ярмарках у школах і дитсадках Бучанської громади збирають гроші на ЗСУ

Ще чотири заклади освіти Бучанської громади долучилися до благодійної акції "Зграя дронів", під час якої збирають гроші на безпілотники для військових. Батькам і дітям вдалося зібрати понад 120 тис. грн.

Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.

Гроші на дрони збирали під час проведення дитячих ярмарків, де відвідувачі могли купити солодощі — цукерки, печиво, тістечка, торти.

До акції долучилися:

Ворзельський ліцей №10,

Блиставицька школа №6,

Мироцька гімназія №12,

Бучанський дитячий садок "Капітошка".

Разом вони зібрали на потреби армії понад 120 тисяч гривень. На ці кошти закуплять дрони-камікадзе для захисників.

Крім цього, Ворзельський ліцей №10 зібрав на ярмарках 15 тисяч гривень для бійців 3-ї штурмової бригади, в якій служить випускник закладу.

Станом на 1 березня, в Бучанській громаді на благодійних ярмарках "Зграя дронів" 10 закладів освіти зібрали понад 150 тисяч гривень для ЗСУ.

А до того завдяки продажі смаколиків сім шкіл Бучанської громади отримали 436 тисяч 820 гривень, які спрямують на підтримку захисників.

Що відомо про допомогу Бучі українським військовим

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Бучанці відправили гуманітарний вантаж для Збройних сил. Автомобільні шини, буржуйки та генератор поїхали на передову до підрозділів, де несуть службу жителі Бучі та Ворзеля.

Шість БПЛА отримають захисники третьої окремої штурмової бригади. Кошти на дрони збирали під час благодійних ярмарків. За сприяння міжнародних партнерів громада зібрала кошти на автівку — поїхав на фронт позашляховик Nissan.

Учні гімназії №2 та ліцею №9 зібрали кошти на дрони-камікадзе для військових. Безпілотники передали бійцям 63-ої окремої механізованої бригади на Лиманський напрямок.

У грудні на шкільних ярмарках у Бучанській громаді зібрали майже мільйон гривень для ЗСУ. Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.