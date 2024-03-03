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На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
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На Миколаївщині горіло сміття і сухостій

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На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
Рятувальник гасить пожежу на відкритій території, 2 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

Протягом другого березня в Миколаївській області зареєстровано одну пожежу на сміттєзвалищі та шість пожеж на відкритих територіях області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Близько 07:04 другого березня виникла пожежа на сміттєзвалищі за межами села Мішково-Погорілове. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Фахівці ДСНС ліквідували її об 11:15. Додатково залучався бульдозер від підприємства. Причина займання встановлюється.

На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
Загоряння сухостою, 2 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

Інші шість випадків — це пожежі очерету, сміття та сухої трави на відкритих територіях. Епізоди виникли у Миколаївському (2 випадки), Баштанському (3 випадки), Вознесенському (1 випадок) районах області. Загальна площа, яку охопив вогонь склала майже 6,8 гектара.

Причини пожеж наразі встановлюються. Загалом до ліквідації пожеж від ДСНС залучались 10 спецавтомобілів та 36 вогнеборців.

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