На Кіровоградщині в аварії загинув водій. Пасажир з травмами в лікарні

У Кіровоградській області в аварії загинув водій машини. Він 1996 року народження. Ще один чоловік отримав травми.
Аварія сталася поблизу міста Гайворон Голованівського району, повідомила речниця управління ДСНС в області Оксана Мачак. Рятувальникам довелося виймати травмованого чоловіка з машини, щоб передати лікарям. Пасажир — 2003 року народження.
Медиків викликали після 10-ї вечора, розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко.
"Один чоловік вилетів через лобове скло у поле і залишився живий. Він має черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Його доставили в Гайворонську районну лікарню. Інший теж вилетів, але вдарився у дерево і, на жаль, загинув. Наша бригада відразу приїхала на виклик і вже констатувала смерть".
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