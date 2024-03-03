Протягом минулої доби, 2 березня, на території Запорізької області піротехніки ДСНС знищили п'ять вибухонебезпечних предметів.

Про це сьогодні, 3 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Зокрема, вибухонебезпечні предмети сапери виявили в населених пунктах Запорізького району:

"Сапери вилучили три касетні елементи, залишок від реактивного снаряду системи залпового вогню"Ураган" та залишок від ракети, — йдеться в повідомленні.

Вибухонебезпечні предмети піротехніки знищили з дотриманням правил безпеки.

Ілюстративне. Залишки снарядів, виявлені на території Запорізької області 1 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

У ДСНС нагадують про алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

не підходити до знахідки;

не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;

повідомити в екстрені служби.

Раніше Суспільне Запоріжжя повідомляло, що на Запоріжжі піротехніки ДСНС знищили авіаційну бомбу ФАБ-500.

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