Протягом минулої доби, 2 березня, на території Запорізької області піротехніки ДСНС знищили п'ять вибухонебезпечних предметів.
Про це сьогодні, 3 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Зокрема, вибухонебезпечні предмети сапери виявили в населених пунктах Запорізького району:
"Сапери вилучили три касетні елементи, залишок від реактивного снаряду системи залпового вогню"Ураган" та залишок від ракети, — йдеться в повідомленні.
Вибухонебезпечні предмети піротехніки знищили з дотриманням правил безпеки.
Ілюстративне. Залишки снарядів, виявлені на території Запорізької області 1 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
У ДСНС нагадують про алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:
- не підходити до знахідки;
- не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;
- повідомити в екстрені служби.
Раніше Суспільне Запоріжжя повідомляло, що на Запоріжжі піротехніки ДСНС знищили авіаційну бомбу ФАБ-500.
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