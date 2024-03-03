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Поліція показала наслідки обстрілу Сумщини 2 березня: що відомо про пошкодження
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Поліція показала наслідки обстрілу Сумщини 2 березня: що відомо про пошкодження

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Поліція Сумщини показала наслідки російської атаки на регіон 2 березня. Внаслідок обстрілів пошкоджено двоповерховий житловий будинок, двадцять три приватних домоволодіння, три квартири, два авто, будівлю лікарні та газопровід.

Про це Суспільному повідомили у ГУНП в Сумській області.

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Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області
1
Наслідки російського обстрілу Сумщини 2 березня Фото: ГУНП в Сумській області

Що відомо про пошкодження у прикордонних громадах

  • Через авіаудар у Свеській громаді пошкоджено 6 приватних будинків, 2 квартири та приміщення заводського цеху.
  • У Середино-Будській громаді пошкоджено 5 приватних домоволодінь.
  • У Великописарівській громаді пошкоджено приміщення ЦРЛ, 2 автомобілі, 12 приватних домоволодінь та 1 квартиру.

Протягом 2 березня армія РФ обстріляла Хотінську, Юнаківську, Миропільську, Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Есманьську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади.

Били з мінометів, артилерії та скидали на територію області боєприпаси з дронів.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження "Порушення законів та звичаїв війни".

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