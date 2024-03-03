Поліція показала наслідки обстрілу Сумщини 2 березня: що відомо про пошкодження

Поліція Сумщини показала наслідки російської атаки на регіон 2 березня. Внаслідок обстрілів пошкоджено двоповерховий житловий будинок, двадцять три приватних домоволодіння, три квартири, два авто, будівлю лікарні та газопровід.
Про це Суспільному повідомили у ГУНП в Сумській області.
Що відомо про пошкодження у прикордонних громадах
- Через авіаудар у Свеській громаді пошкоджено 6 приватних будинків, 2 квартири та приміщення заводського цеху.
- У Середино-Будській громаді пошкоджено 5 приватних домоволодінь.
- У Великописарівській громаді пошкоджено приміщення ЦРЛ, 2 автомобілі, 12 приватних домоволодінь та 1 квартиру.
Протягом 2 березня армія РФ обстріляла Хотінську, Юнаківську, Миропільську, Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Есманьську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади.
Били з мінометів, артилерії та скидали на територію області боєприпаси з дронів.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження "Порушення законів та звичаїв війни".
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