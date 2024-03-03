Кількість загиблих в Одесі внаслідок дронової атаки вночі 2 березня збільшилась до восьми, за минулу добу на фронті ЗСУ 71 вступали з окупантами у бойові зіткнення, Зеленський на початку тижня очікує від головкома ЗСУ Сирського "конкретних пропозицій" — Суспільне підготувало головні новини ранку 3 березня.

Зеленський на початку тижня чекає від Сирського конкретних пропозицій щодо подальших змін

Президент України Володимир Зеленський на початку тижня після повернення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з фронту очікує від нього конкретних пропозицій щодо подальших змін.

“Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які”, — сказав президент.

Він додав, що всі українські командири “мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби”. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.

Контекст: 8 лютого президент звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами. Через два дні, 11 лютого, Зеленський призначив нових командувачів Сухопутних військ, Об'єднаних сил, ДШВ і Територіальної оборони.

Кількість загиблих в Одесі внаслідок дронової атаки збільшилась

Станом на 21:41 2 березня, рятувальна операція в Одесі після російської дронової атаки тривала 20-ту годину. Наразі відомо про вісьмох загиблих: трьох чоловіків 35, 40 та 54 років, двох жінок 73 та 31 років, двох дітей — трирічного Марка та чотиримісячного Тимофія. Надвечір що з-під завалів дістали тіло жінки. Її дані встановлюються, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

О 08:32 ранку 3 березня у ДСНС повідомили, що під завалами виявлено тіло дев'ятої загиблої людини. Рятувальна операція триває.

Контекст: армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

На фронті відбулось 71 бойове зіткнення з армією РФ

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу Сили оборони 71 раз вступали з російськими окупантами у бойові зіткнення на кількох напрямках. Загалом противник завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

Над Кримом за ніч збили понад 35 безпілотників

Міністерство оборони Росії заявило про знищення 38 безпілотників над анексованим Кримом. За інформацією Міноборони РФ над півостровом збили 38 українських безпілотників. Сили російської ППО нібито збили всі дрони. Як повідомив Суспільному місцевий житель, близько о пів на другу ночі в Феодосії пролунали вибухи. Російська влада перекривала рух транспорту Кримським мостом.

Швеція надасть Україні спеціальні експортні кредитні гарантії

Шведський уряд ухвалив спеціальні експортні кредитні гарантії для України. Першочергово Києву направлять товари першої потреби, що посприяє економічному розвитку та відновленню.

Від 1 квітня цього року компанії-експортери зможуть подавати заявки на отримання експортних кредитних гарантій від Шведського експортно-кредитного агентства. Гарантії мають стосуватися експорту в Україну, який може сприяти розвитку та добробуту України. Також у Києві планують відкрити торговий офіс, який допомагатиме шведським компаніям.

Контекст: Раніше стало відомо, що "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Угода дасть змогу поліпшити забезпечення ЗСУ.