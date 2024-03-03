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FPV-дрони та артилерійські обстріли: як минула доба на Миколаївщині
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FPV-дрони та артилерійські обстріли: як минула доба на Миколаївщині

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FPV-дрони та артилерійські обстріли: як минула доба на Миколаївщині
Слід від обстрілу. Ілюстративне фото: УНІАН

Протягом доби другого березня та в ніч на третє на Миколаївщині російські війська обстрілювали з артилерії Куцурубську громаду, а Очаківську атакували FPV-дронами.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

2 березня о 08:58 та вночі 3 березня о 00:03 російські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Загиблих немає.

Також 2 березня о 12:15 та о 16:45 армія РФ спрямувала FPV-дрони по акваторії та території Очаківської громади. Постраждалих немає.

В ніч на 3 березня, о 00:03, під російським артилерійським обстрілом були й населені пункти і берегова лінія Куцурубської громади. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.

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