FPV-дрони та артилерійські обстріли: як минула доба на Миколаївщині

Протягом доби другого березня та в ніч на третє на Миколаївщині російські війська обстрілювали з артилерії Куцурубську громаду, а Очаківську атакували FPV-дронами.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

2 березня о 08:58 та вночі 3 березня о 00:03 російські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Загиблих немає.

Також 2 березня о 12:15 та о 16:45 армія РФ спрямувала FPV-дрони по акваторії та території Очаківської громади. Постраждалих немає.

В ніч на 3 березня, о 00:03, під російським артилерійським обстрілом були й населені пункти і берегова лінія Куцурубської громади. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.