НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Атаки на Дніпро та Нікопольщину, акція на підтримку військовополонених. Головні новини Дніпропетровщини 3 березня
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Атаки на Дніпро та Нікопольщину, акція на підтримку військовополонених. Головні новини Дніпропетровщини 3 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Місто, вулиця, Дніпро
Дніпро, ілюстративне фото. Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 3 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

"Не мовчи. Полон вбиває". Родичі військовополонених проводять акцію в Дніпрі

У Дніпрі 3 березня родичі військовополонених проводять акцію на їхню підтримку "Не мовчи. Полон вбиває", повідомляють кореспонденти Суспільного. Учасники пройдуть ходою від проспекту Поля до проспекту Богдана Хмельницького.

З 1 по 3 березня в Україні відбуваються акції на підтримку українських військових, які перебувають в полоні РФ.

Атаки на Дніпро та Нікопольщину, акція на підтримку військово полонених. Головні новини Дніпропетровщини 3 березня
На акції родичів полонених, Дніпро, 3 березня 2024 року. Суспільне Дніпро

Стало відомо, скільки підприємців з'явилося на Дніпропетровщині за рік

Упродовж 2023 року на Дніпропетровщині з'явилося понад 30 тисяч нових бізнесів. За цим показником область посідає друге місце серед регіонів — після Києва. Найбільше нових бізнесів було створено у сферах торгівлі та послуг, а також — в ІТ.

У Криворізькому районі на пожежі загинув чоловік

У Криворізькому районі Дніпропетровщини під час пожежі у власному домі загинув чоловік. Про це повідомили в ДСНС в області. Це сталося 3 березня в селищі Широкому.У чоловіка згоріла літня кухня.

Вибухотехніки Дніпропетровщини розміновують деокуповану Херсонщину

На деокупованій Херсонщині вибухотехніки Дніпропетровщини вичищають територію від нерозірваних снарядів. Касетні боєприпаси, артилерійські снаряди калібру 152 мм, міни, боєприпаси різних модифікацій виявляють у населених пунктах, де проводились активні бойові дії й дислокувалася техніка армії РФ.

Головні новини Дніпропетровщини 3 березня
Розмінування Херсонщини. Фото: Поліція Дніпропетровщини

За два місяці в Нікополі відновили десятки будинків, пошкоджених через обстріли

Від початку 2024 року в Нікополі на Дніпропетровщині відновили 40 будинків, пошкоджених через обстріли армії РФ. За даними міськради, цього тижня ремонти продовжувались на кількох обʼєктах одночасно.

Головні новини Дніпропетровщини 3 березня
Пошкоджений будинок на Нікопольщині (ілюстративне фото). Фото: прокуратура Дніпропетровщини

Якою буде погода на Дніпропетровщині 3 березня

На 3 березня в Дніпрі та області синоптики прогнозують хмарну погоду. Без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень — 5-10° тепла, по місту — 6-8°.

Ракетний удар по Дніпру та обстріл Нікопольщини. Як минула ніч на Дніпропетровщині

У ніч проти 3 березня армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Сталася пожежа, її загасили. Також атакували Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено дачний будинок. Загиблих і поранених немає.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
На початок