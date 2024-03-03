Головні новини Дніпропетровщини 3 березня

Стало відомо, скільки підприємців з'явилося на Дніпропетровщині за рік

Упродовж 2023 року на Дніпропетровщині з'явилося понад 30 тисяч нових бізнесів. За цим показником область посідає друге місце серед регіонів — після Києва. Найбільше нових бізнесів було створено у сферах торгівлі та послуг, а також — в ІТ.