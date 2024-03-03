Головні новини Дніпропетровщини 3 березня

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 3 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
"Не мовчи. Полон вбиває". Родичі військовополонених проводять акцію в Дніпрі
У Дніпрі 3 березня родичі військовополонених проводять акцію на їхню підтримку "Не мовчи. Полон вбиває", повідомляють кореспонденти Суспільного. Учасники пройдуть ходою від проспекту Поля до проспекту Богдана Хмельницького.
З 1 по 3 березня в Україні відбуваються акції на підтримку українських військових, які перебувають в полоні РФ.
Стало відомо, скільки підприємців з'явилося на Дніпропетровщині за рік
Упродовж 2023 року на Дніпропетровщині з'явилося понад 30 тисяч нових бізнесів. За цим показником область посідає друге місце серед регіонів — після Києва. Найбільше нових бізнесів було створено у сферах торгівлі та послуг, а також — в ІТ.
У Криворізькому районі на пожежі загинув чоловік
У Криворізькому районі Дніпропетровщини під час пожежі у власному домі загинув чоловік. Про це повідомили в ДСНС в області. Це сталося 3 березня в селищі Широкому.У чоловіка згоріла літня кухня.
Вибухотехніки Дніпропетровщини розміновують деокуповану Херсонщину
На деокупованій Херсонщині вибухотехніки Дніпропетровщини вичищають територію від нерозірваних снарядів. Касетні боєприпаси, артилерійські снаряди калібру 152 мм, міни, боєприпаси різних модифікацій виявляють у населених пунктах, де проводились активні бойові дії й дислокувалася техніка армії РФ.
За два місяці в Нікополі відновили десятки будинків, пошкоджених через обстріли
Від початку 2024 року в Нікополі на Дніпропетровщині відновили 40 будинків, пошкоджених через обстріли армії РФ. За даними міськради, цього тижня ремонти продовжувались на кількох обʼєктах одночасно.
Якою буде погода на Дніпропетровщині 3 березня
На 3 березня в Дніпрі та області синоптики прогнозують хмарну погоду. Без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень — 5-10° тепла, по місту — 6-8°.
Ракетний удар по Дніпру та обстріл Нікопольщини. Як минула ніч на Дніпропетровщині
У ніч проти 3 березня армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Сталася пожежа, її загасили. Також атакували Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено дачний будинок. Загиблих і поранених немає.