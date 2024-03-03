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Упродовж доби армія РФ завдала 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області: є загиблий
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Упродовж доби армія РФ завдала 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області: є загиблий

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Обстріли по Запорізькій області 2 березня 2024
Наслідки обстрілів, Запорізька область, лютий 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 2 березня, російські військові атакували 10 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула.

Про це сьогодні, 3 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загинув від артснаряду РФ 38-річний житель Приморського Василівського району.

Упродовж доби армія РФ завдала 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області: є загиблий
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 2 березня 2024 року. Фото: ЗОВА

Загалом армія РФ завдала 221 удар по містах та селах Запорізької області:

  • три авіаційних — по Малій Токмачці й Роботиному;
  • 11 разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному й Малій Токмачкці;
  • 44 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине;
  • 163 рази з артилерії обстріляла Оріхів, Малинівку, Омельник, Приморське, Лобкове та інші прифронтові міста та села.

"Надійшло щонайменше 12 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 2 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази безуспішно атакувала позиції Сил оборони в районі Роботиного та західніше Новопрокопівки Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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