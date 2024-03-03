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Сімсот тридцять дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Сімсот тридцять дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Сімсот тридцять дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ніч з 2 на 3 березня в Одеській області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

Російська армія атакувала Одещину ракетою

Російський літак випусти у напрямку Одеської області ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Це сталось близько опівдня. Про таке 3 березня повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Ракета втратила бойову спроможність над морем, йдеться у повідомленні.

Генштаб: за минулу добу російська армія втратила понад тисячу солдатів

1160 військових втратила армія РФ протягом 2 березня, повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Також серед втрат окупантів: літак Су-34, 16 танків, 35 артилерійських систем та інша техніка й обладнання.

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