Десять років тому, 3 березня 2014 року, 10-а Сакська бригада морської авіації ВМС ЗСУ змогла передислокувати на материкову частину України свої літаки і гелікоптери з аеродрому "Саки" у Криму, попри те, що авіабаза була заблокована російськими військовими.

Як готували переліт, як відбувалася передислокація української авіації з аеродрому "Саки" та про реакцію окупантів — учасники спецоперації розповіли Суспільне Крим.

"Після того, як ми побачили, яким чином розвиваються події у наших сусідів, на аеродромі “Бельбек”, стало зрозуміло 1 березня, що необхідно зробити так, щоб наше основне озброєння, тобто наші літаки і вертольоти не дістались тим силам, які все більш прибували на територію АР", — сказав перший заступник командира 10-ї Сакської бригади морської авіації у 2014 році Микола Литвиненко.

Рятувати авіацію було рішенням командира бригади Ігоря Бедзая.

"Я пам'ятаю, як Бедзай Ігор Володимирович якось на одному зібрані сказав, що відповідно до Закону України — а нам відомо, що військовослужбовці користуються першим, це статут — я повинен зберегти життя своїх підлеглих і техніку, яка мені підпорядкована. Він по максимум зробив все, що від нього залежало", — розповів військовослужбовець 10-ї бригади морської авіації у 2014 році Роман.

Підготовку і сам переліт авіації планували в повній секретності. За словами Литвиненка, навіть льотчики, які перебували на борту цих літаків, були без речей, адже "ніхто нічого не знав".

"Перед самим зльотом було погоджене з Командним центром — заступником начальника Командного центру ЗСУ і з заступником командувача ВМС з авіації. Більше ніхто нічого не знав", — зазначив він.

Водночас російських військових, які зі зброєю блокували територію авіабази "Саки", кілька днів привчали, що запуск двигунів літаків та гелікоптерів — це нібито регламентні, звичайні роботи.

"І вони постійно приїжджали. Дивляться, що ніби нічого такого не відбувається — раз і назад. Пару годин і знову гонка. І вони постійно під'їжджали, дивилися, що дійсно якісь регламентні роботи проводять на літальний апаратах. Вони вирішили більше не реагувати на ці регламенті роботи і у той момент командир дає команду на зліт. І вже було пізно для них", — розповів Роман.

Аби росіяни не встигли відреагувати на зліт української авіації та відкрити вогонь,

Українські військові розрахували час похвилинно, у тому числі щодо реакції окупантів — це 20-25 хвилин.

"Всі вертольоти злітали без вирулювання на злітно-посадкову смугу, прямо з місць їхніх стоянок, літаки злітали один за одним. Від початку запуску до зльоту останнього літального апарату пройшло близько там 18 хвилин", — зазначив Литвиненко.

Тоді вдалося переправити на материк чотири літаки та п’ять гелікоптерів. Після того, як техніку передислокували, в особового складу дуже покращився морально-психологічний стан.

"Ми тоді зрозуміли, що ми теж щось можемо", — сказав боєць 10-ї бригади морської авіації у 2014 році Роман.

За словами першого заступника командира бригади, відповідна передислокація розлютила росіян — вони заборонили запускати двигуни. Водночас за п'ять днів льотчик 10-ї бригади морської авіації підняв у повітря ще один гелікоптер.

"За нього держава заплатила майже 30 мільйонів гривень. Ми його тільки отримали з капітального ремонту і теж необхідно було його забрати. Тому 8 числа (березня — ред.) також льотчик прибув на стоянку в цивільному одягу, сів у вертоліт, який був підготовлений до вильоту, і на малій висоті здійснив ще раз переліт на материкову частину", — пригадує Литвиненко.

Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації Ігор Бедзай, який спланував вдалу передислокацію літаків на материк з тоді вже окупованого Криму, загинув у повітряному бою після повномасштабного російського вторгнення — 7 травня 2022 року. Ім’я Героя України носить 10-та морська авіаційна бригада Військово-Морських Сил.

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