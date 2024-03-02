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На Одещині викрили канал нелегального продажу зброї
КРИМІНАЛЗброяРегіони

На Одещині викрили канал нелегального продажу зброї

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На Одещині викрили канал нелегального продажу зброї
Зброя, яку намагався продати затриманий чоловік. Фото: Південне регіональне управління ДПСУ

На Одещині викрили канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За їхніми даними, організував кримінальний бізнес 33-річний уродженець Одещини. Він незаконно збував вогнепальну зброю, вибухівку та боєприпаси.

Правоохоронці затримали чоловіка під час контрольованої закупки, коли він продав валізу вщент заповнену зброєю та вибуховими пристроями. Своїх він чоловік підшукував через особисті зв’язки, за допомогою "сарафанного радіо". Товар передавав лише при особистих зустрічах із рук в руки, додали прикордонники.

Фігуранта затримали та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК УкраїниНезаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

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