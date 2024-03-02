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Військових 125 бригади територіальної оборони посмертно нагородили орденами "За мужність"
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Військових 125 бригади територіальної оборони посмертно нагородили орденами "За мужність"

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Військових 125 бригади територіальної оборони посмертно нагородили орденами &quot;За мужність&quot;
Нагорода орден "За мужність". Фото: пресслужба 125 окремої бригади територіальної оборони

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденами “За мужність” ІІІ ступеня 26 військових львівської 125 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Про це повідомляють на сторінці бригади у Facebook.

Орденами відповідно до указу Президента №135/2024 нагородили:

  • Олександра Алімова — молодшого сержанта;
  • Івана Гембуся — солдата;
  • Богдана Головатого — солдата;
  • Євгена Григоренка — солдата;
  • Івана Гринявського — солдата;
  • Володимира Дитюка — молодшого сержанта;
  • Євгена Ємця — солдата;
  • Володимира Замкового — сержанта;
  • Олександра Карасьова — солдата;
  • Ігоря Ковальчука — солдата;
  • Євгенія Кулинича — молодшого сержанта;
  • Василя Леліва — сержанта;
  • Миколу Мажуру — молодшого сержанта;
  • Олександра Мамая — молодшого сержанта;
  • Віталія Мартиненка — солдата;
  • Антона Михалюка — солдата;
  • Михайла Олексіїва — солдата;
  • Петра Осецького — молодшого сержанта;
  • Віктора Пазюку — сержанта;
  • Романа Пуся — солдата;
  • Романа Скальського — молодшого сержанта;
  • Володимира Сокуренка — молодшого сержанта;
  • Романа Циганського — сержанта;
  • Станіслава Шморгуна — старшого сержанта;
  • Андрія Юсика — старшого солдата;
  • В’ячеслава Ярмака — молодшого сержанта.

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