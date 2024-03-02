Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденами “За мужність” ІІІ ступеня 26 військових львівської 125 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.
Про це повідомляють на сторінці бригади у Facebook.
Орденами відповідно до указу Президента №135/2024 нагородили:
- Олександра Алімова — молодшого сержанта;
- Івана Гембуся — солдата;
- Богдана Головатого — солдата;
- Євгена Григоренка — солдата;
- Івана Гринявського — солдата;
- Володимира Дитюка — молодшого сержанта;
- Євгена Ємця — солдата;
- Володимира Замкового — сержанта;
- Олександра Карасьова — солдата;
- Ігоря Ковальчука — солдата;
- Євгенія Кулинича — молодшого сержанта;
- Василя Леліва — сержанта;
- Миколу Мажуру — молодшого сержанта;
- Олександра Мамая — молодшого сержанта;
- Віталія Мартиненка — солдата;
- Антона Михалюка — солдата;
- Михайла Олексіїва — солдата;
- Петра Осецького — молодшого сержанта;
- Віктора Пазюку — сержанта;
- Романа Пуся — солдата;
- Романа Скальського — молодшого сержанта;
- Володимира Сокуренка — молодшого сержанта;
- Романа Циганського — сержанта;
- Станіслава Шморгуна — старшого сержанта;
- Андрія Юсика — старшого солдата;
- В’ячеслава Ярмака — молодшого сержанта.
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