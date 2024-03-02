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“Не мовчи! Полон — вбиває!”: у Рівному відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти бійців
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“Не мовчи! Полон — вбиває!”: у Рівному відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти бійців

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Акцію “Не мовчи! Полон — вбиває!” на підтримку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців організували 2 березня в Рівному. На Театральну площу вийшли рідні бійців полку "Азов", 46 десантно-штурмової бригади та 4 танкової бригади.

Серед учасників акції, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного — Ольга Луцик. Її брат — військовий 4 танкової бригади, виконував бойові завдання на Донеччині і зник безвісти.

Зі слів Ольги, він дев'ять місяців він не виходив з рідними на зв'язок:

"Де він знаходиться, яка його доля і який у нього стан — нам невідомо до сьогодні". В усі встановлені законами та положеннями інстанції ми зверталися, у військову частину зверталися. Нас досі не повідомили про результати розслідування і за яких обставин він взагалі зник. Також ми зверталися й до міжнародних інституцій — робочої групи ООН, міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми благаємо у влади та міжнародних інституції ефективніших способів пошуку наших рідних".

Акцію “Не мовчи! Полон — вбиває!” організувала рівнянка Єва Дорохіна, донька полоненого військовослужбовця. "Остання розмова з ним була ще на Азовсталі. Він писав мені, що дуже хоче до дому і дуже нас любить. Він був готовий до полону. Він отримав поранення 1 квітня 2022 року. У нього не функціонує рука, він не чує на одне вухо. Погано зі здоров'ям, я бачила його фото. Кола під очима — це говорить про нестачу їжі".

Мета акції, зі слів Єви — нагадати владі й громадськості про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців:

"Це вже шоста моя акція. І хочеться, щоб була змога проводити ці акції і щоб люди приходили. Мій батько — боєць "Азову", уже другий рік перебуває в полоні. Нещодавно йому винесли вирок — 28 років позбавлення волі за те, що він захищав свій дім, свою землю, свою батьківщину. Наразі ми боремось, боремось за кожного з них. Полон — вбиває, я бачила відео з допиту свого батька".

Організовувати такі мирні акції Єва Дорохіна планує, доки усіх полонених не вдасться повернути додому.

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