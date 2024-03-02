На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили атаку армії РФ — Генштаб

Сили оборони України відбили атаку російської армії поблизу Роботиного Запорізької області на Оріхівському напрямку.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку російська армія провела одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Окрім цього у Генштабі зазначили, що армія РФ завдала авіаційних ударів по Вербовому, Малій Токмачці та Роботиному Запорізької області. Також російські військові завдали артилерійських та мінометних обстрілів по території близько 20 населених пунктів, серед яких Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Рівнопіль, П’ятихатки Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 1 березня, російські військові атакували шість населених пунктів Запорізької області. Обійшлось без загиблих та поранених.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber